20% на полке: как закон меняет винный рынок России

Экономика

В октябре 2024 года Министерство промышленности и торговли РФ представило на рассмотрение проект закона, направленного на стимулирование развития отечественного виноделия.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Сезонное вино

Обязательная квота для торговых сетей и общепита

Ключевым элементом инициативы является введение обязательной квоты для розничных сетей и предприятий общепита: не менее 20% от общего объема продаж в определенных категориях вина должны приходиться на продукцию российских производителей.

По словам заместителя министра промышленности и торговли Романа Чекушова, документ находится на завершающей стадии подготовки и может быть одобрен Государственной Думой уже в ближайшее время. Предполагается, что новые правила вступят в силу с начала весны 2026 года.

Оценка готовности: опрос крупнейших ритейлеров

Специализированное издание "РБК Вино" провело исследование, опросив ведущие розничные сети, включая "Перекресток", "Ленту", Metro и "O'Кей". Целью опроса стала оценка текущего ассортимента винной продукции и готовности компаний к внедрению квот на российское вино.

Анализ ассортимента: преобладание отечественного вина

Результаты исследования показали, что в среднем ассортимент винной продукции в федеральных сетях составляет 1087 товарных позиций (SKU). При этом преобладающую долю на полках занимают импортные вина — около 67% ассортимента. Однако, стоит отметить положительную динамику: в начале текущего года доля импорта достигала 75%, а в начале 2024 года — превышала 80%.

В настоящее время доля российского вина в ассортименте ритейлеров, участвовавших в опросе, уже превышает установленный законопроектом минимум и составляет в среднем 33%. Особенно заметна доля отечественной продукции в сегменте игристых вин. Например, в сети "O'Кей" доля российских тихих вин составляет 30%, а игристых — уже 40%, пишет РБК.