Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зубы молчат, а психика страдает: что происходит, когда вы откладываете визит к врачу
Собачье сердце бьётся громче слов: тайные сигналы, с помощью которых питомец признаётся в любви
Возвращение Нюши: певица показала, как проводит время в Эмиратах с дочерью и сыном
Шуршащая броня для кухни: маленькая хитрость превращает дом в крепость от грызунов
Снуп Догг на зимней Олимпиаде: как рэпер будет освещать Игры в Милане после парижского успеха
Сон, от которого зависит здоровье: как избежать эндокринных нарушений
Королевские дети в мире магии: какой подарок получил младший сын Кейт Миддлтон на съёмках Гарри Поттера
Зрачок океана обернулся архивом апокалипсисов: тайна, от которой холодеет кровь
Зона вокруг глаз сдаёт первой: шесть приёмов, которые спасают взгляд от усталости и морщин

20% на полке: как закон меняет винный рынок России

2:15
Экономика

В октябре 2024 года Министерство промышленности и торговли РФ представило на рассмотрение проект закона, направленного на стимулирование развития отечественного виноделия.

Сезонное вино
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Сезонное вино

Обязательная квота для торговых сетей и общепита

Ключевым элементом инициативы является введение обязательной квоты для розничных сетей и предприятий общепита: не менее 20% от общего объема продаж в определенных категориях вина должны приходиться на продукцию российских производителей.

По словам заместителя министра промышленности и торговли Романа Чекушова, документ находится на завершающей стадии подготовки и может быть одобрен Государственной Думой уже в ближайшее время. Предполагается, что новые правила вступят в силу с начала весны 2026 года.

Оценка готовности: опрос крупнейших ритейлеров

Специализированное издание "РБК Вино" провело исследование, опросив ведущие розничные сети, включая "Перекресток", "Ленту", Metro и "O'Кей". Целью опроса стала оценка текущего ассортимента винной продукции и готовности компаний к внедрению квот на российское вино.

Анализ ассортимента: преобладание отечественного вина

Результаты исследования показали, что в среднем ассортимент винной продукции в федеральных сетях составляет 1087 товарных позиций (SKU). При этом преобладающую долю на полках занимают импортные вина — около 67% ассортимента. Однако, стоит отметить положительную динамику: в начале текущего года доля импорта достигала 75%, а в начале 2024 года — превышала 80%.

В настоящее время доля российского вина в ассортименте ритейлеров, участвовавших в опросе, уже превышает установленный законопроектом минимум и составляет в среднем 33%. Особенно заметна доля отечественной продукции в сегменте игристых вин. Например, в сети "O'Кей" доля российских тихих вин составляет 30%, а игристых — уже 40%, пишет РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Домашние животные
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Наука и техника
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Последние материалы
Моря взрослеют: круизы открыли новый формат тишины и гастрономии
Удивительно, но 40 минут в день дают эффект круче, чем марафонские нагрузки
Егор Крид вне себя от радости: как Джейсон Деруло скопировал его хореографию на сцене
Второе рождение букета: срезанные розы превращаются в полноценные кусты — подарок не заканчивается
Сосуды, шея или гормоны? Почему головокружение становится спутником после сорока
Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма
Армейский принт встретился с пастелью: дизайнеры превратили символ жёсткости в романтический акцент сезона
Почему бензина нет на заправках: раскрыта истинная причина дефицита
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Секреты садового дизайна с киренгешомой: сочетания с хостами и папоротниками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.