Время больших скидок или кошельков? Россияне выбирают доступную электронику

В России наблюдается увеличение интереса к более доступной электронике и технике.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гаджеты в прикуривателе автомобиля

В первой половине года средняя сумма покупки в данной категории уменьшилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 55,3 тыс. рублей. При этом общее количество заказов практически не изменилось, продемонстрировав незначительное снижение всего на 4%.

Общий объём расходов россиян на зарубежную электронику через CDEK.Shopping за отчетный период составил 528,1 млн рублей, что на 30,4% меньше, чем годом ранее.

Лидеры рынка и новые тенденции

Наиболее востребованным брендом остается Apple, занимающий 28,2% рынка. ASUS поднялся на вторую позицию с долей 4,9%, а AMD, производитель компьютерных компонентов, замыкает тройку лидеров с 4,19%. Из первой пятерки выпал Xiaomi, уступив место Nintendo (3,65%), что аналитики объясняют ожидаемым релизом Nintendo Switch 2. Заметный скачок в спросе наблюдается у AMD, объем заказов которой вырос в 26 раз, и у тайваньского производителя Gigabyte, чьи продажи увеличились на 49%.

Подтверждение тенденции другими игроками рынка

Снижение интереса к дорогим моделям и переориентацию потребителей на более доступные продукты также отмечают в компании "М.Видео", где наблюдается тренд на выбор недорогих и среднеценовых вариантов, согласно "Ъ".