От серых схем к законности: новая организация обещает чистоту билетного рынка

Экономика

На билетной арене формируется новая организация — Ассоциация вторичного билетного рынка (АВБР).

Московский зоопарк касса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Московский зоопарк касса

Как сообщил Виталий Подлиннов, директор и владелец билетного сервиса Portalbilet, АВБР ставит перед собой задачу легализации вторичного рынка билетов и налаживания взаимодействия между его участниками.

Переформатирование билетного рынка: создание ассоциации

В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными членами, но уже сформирован совет правления, куда, помимо г-на Подлиннова, вошли представители Национальной билетной системы, ИП Старовойтов, компании "Билетим" и ИП Ефремов. Ревизионную комиссию возглавил Эммик Арушанян (ИП).

Ассоциация призывает участников рынка регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей или ООО. Подлиннов подчеркнул, что Portalbilet обладает необходимым программным обеспечением для контроля доступа зрителей и передачи билетов, что в перспективе позволит верифицировать билеты через единую систему.

Регулирование перепродажи билетов

Вторичный рынок билетов включает в себя как аккредитованных брокеров, так и перекупщиков. Легальные брокеры, зарегистрированные как ИП или ООО, получают доход за счет комиссионных и соблюдают законодательство. Согласно ст. 52 ФЗ "Основы законодательства РФ о культуре", их наценка ограничена 10%, и они обязаны заключать соглашение с организатором мероприятия.

Нарушение влечёт за собой штраф, кратный стоимости билета. Спекулянты, работающие как частные лица, устанавливают произвольные цены и часто используют маркетплейсы для продажи.

По прогнозам Portalbilet, объем вторичного рынка билетов в текущем году может удвоиться по сравнению с предыдущим, достигнув 10 миллиардов рублей, согласно "Ъ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
