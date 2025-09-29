Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Программа долголетия от эксперта по пилатесу: турецкие подъёмы и ещё три упражнения для силы и устойчивости
Необычный сырный суп от Марии Погребняк: блогер провела кулинарный эксперимент с подписчицей
Покров, Петушки, Владимир: куда свернуть, чтобы не пропустить главное
Синдром чая с бутербродом разрушает здоровье: как вовремя заметить первые признаки
Сыр, лук и немного магии: превращаем вчерашнее картофельное пюре в золотистые блинчики за полчаса
Живые датчики в лесу: тайна ящериц может спасти пожарных — природа предупреждает раньше приборов
Машина заводится мягко, но кошелёк плачет: когда сцепление становится главной жертвой
Сезонная депрессия кажется неизбежной: но есть способы вернуть энергию и интерес к жизни
Ешьте и дышите свободно: учёные раскрыли шокирующую пользу фруктов от загрязнённого воздуха

Экономический аппетит стран-должников растёт: какие факторы влияют

1:30
Экономика

Наиболее значительный вклад в увеличение глобального долга внесли такие страны, как Китай, Франция, Соединённые Штаты, Германия, Великобритания и Япония.

Финансист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Финансист

Соотношение долга и ВВП: тенденции

Несмотря на абсолютный рост, отношение общемирового долга к глобальному ВВП показывает тенденцию к снижению, достигнув отметки в 324%. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 335%. Основное сокращение наблюдается в частном секторе (долги корпораций и домохозяйств), где отношение к мировому ВВП уменьшилось до 226%. В то же время, государственный долг продолжает расти, приближаясь к 98% от ВВП.

Влияние валютных курсов и политики центральных банков

На динамику долговых показателей повлияло ослабление доллара в первой половине 2025 года и более мягкая политика ведущих центральных банков. В IIF подчёркивают, что уменьшению госдолга препятствуют усиление популистских настроений среди политиков и частая смена кадров в органах власти.

Это ведёт к тому, что потребность в заимствованиях во многих развитых странах превышает уровень, наблюдавшийся до пандемии, и, по мнению экспертов, эта тенденция сохранится, пишет "Ъ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Домашние животные
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Черноморский флот поставил точку: 28 катеров ВСУ не достигли своей цели
Военные новости
Черноморский флот поставил точку: 28 катеров ВСУ не достигли своей цели
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Новости спорта
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Последние материалы
Сыр, лук и немного магии: превращаем вчерашнее картофельное пюре в золотистые блинчики за полчаса
Экономический аппетит стран-должников растёт: какие факторы влияют
Живые датчики в лесу: тайна ящериц может спасти пожарных — природа предупреждает раньше приборов
Машина заводится мягко, но кошелёк плачет: когда сцепление становится главной жертвой
Сезонная депрессия кажется неизбежной: но есть способы вернуть энергию и интерес к жизни
Ешьте и дышите свободно: учёные раскрыли шокирующую пользу фруктов от загрязнённого воздуха
У вас нет врача? Как экипаж самолёта оказывает помощь в чрезвычайных ситуациях
Эти 5 преимуществ получат женщины для тела, если начнут поднимать тяжести после 50 лет
Cадоводы снова полюбили шиповник: крупные ягоды, минимум забот и максимум пользы
Агрессивный маркетинг: Самбурская распродаёт свои вещи прямо на улице — что побудило на это звезду
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.