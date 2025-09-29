Экономический аппетит стран-должников растёт: какие факторы влияют

Наиболее значительный вклад в увеличение глобального долга внесли такие страны, как Китай, Франция, Соединённые Штаты, Германия, Великобритания и Япония.

Соотношение долга и ВВП: тенденции

Несмотря на абсолютный рост, отношение общемирового долга к глобальному ВВП показывает тенденцию к снижению, достигнув отметки в 324%. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 335%. Основное сокращение наблюдается в частном секторе (долги корпораций и домохозяйств), где отношение к мировому ВВП уменьшилось до 226%. В то же время, государственный долг продолжает расти, приближаясь к 98% от ВВП.

Влияние валютных курсов и политики центральных банков

На динамику долговых показателей повлияло ослабление доллара в первой половине 2025 года и более мягкая политика ведущих центральных банков. В IIF подчёркивают, что уменьшению госдолга препятствуют усиление популистских настроений среди политиков и частая смена кадров в органах власти.

Это ведёт к тому, что потребность в заимствованиях во многих развитых странах превышает уровень, наблюдавшийся до пандемии, и, по мнению экспертов, эта тенденция сохранится, пишет "Ъ".