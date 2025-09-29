Держите кошелёк наготове: с каких подарков придётся уплатить налог

Нотариус Мария Корнилова разъяснила, в каких случаях с подаренного необходимо уплатить налог на доходы физических лиц. Размер и необходимость уплаты налога зависит от того, кто является дарителем, кто — получателем, и что именно было подарено.

Обычные подарки

Денежные средства или материальные ценности, преподнесенные в качестве обычного подарка, не облагаются налогом. Друзья и знакомые могут без каких-либо налоговых последствий дарить на праздники дорогостоящие вещи или определенную сумму денег.

Подарки, подлежащие налогообложению

Корнилова отмечает, что существует категория подарков, с которых необходимо уплатить налог. К ним относятся объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги (акции, доли, паи), цифровые финансовые активы и права, связанные с ними. В данном случае налог исчисляется исходя из рыночной или кадастровой стоимости (для недвижимости) подарка с применением стандартной ставки НДФЛ.

Исключения

В Семейном кодексе РФ предусмотрено исключение из этого правила: подарки, полученные от членов семьи и близких родственников, не подлежат налогообложению. Более того, такие родственники имеют право на 50-процентную скидку при оформлении сделки у нотариуса, что является обязательной процедурой с начала текущего года, пишет "Прайм".