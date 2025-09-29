Пять стран объединяют силы: решат ли они урановый вопрос США за 2,5 года

США активно работают над созданием стратегических запасов урана, стремясь снизить зависимость от закупок из России, которая является крупнейшим поставщиком обогащённого урана на американском рынке.

Текущая зависимость от российского урана

Пока США не могут полностью отказаться от закупок обогащенного урана из России из-за нехватки собственных мощностей по обогащению. Такую информацию озвучил министр энергетики США Кристофер Райт. Министр внутренних дел США Дуглас Бергам также отметил, что текущая ситуация неприемлема.

План действий на ближайшие годы

Сейчас США разрабатывают план, который позволит как можно быстрее возобновить производство обогащённого урана. Группа из пяти стран, известных как "Саппорская пятёрка" — США, Япония, Канада, Франция и Великобритания — работает над увеличением мощностей для замещения импорта из России в течение 2,5 лет. Райт сообщил о предстоящих новых проектах по обогащению.

Риски при быстром отказе от российских поставок

Согласно оценке агентства Bloomberg, резкое прекращение российских поставок может поставить под угрозу около 5% производства электроэнергии в США, пишут "Ведомости".