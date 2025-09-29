Пять стран объединяют силы: решат ли они урановый вопрос США за 2,5 года

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

США активно работают над созданием стратегических запасов урана, стремясь снизить зависимость от закупок из России, которая является крупнейшим поставщиком обогащённого урана на американском рынке.

Добыча урана
Фото: cameco.com is licensed under Free More info
Добыча урана

Текущая зависимость от российского урана

Пока США не могут полностью отказаться от закупок обогащенного урана из России из-за нехватки собственных мощностей по обогащению. Такую информацию озвучил министр энергетики США Кристофер Райт. Министр внутренних дел США Дуглас Бергам также отметил, что текущая ситуация неприемлема.

План действий на ближайшие годы

Сейчас США разрабатывают план, который позволит как можно быстрее возобновить производство обогащённого урана. Группа из пяти стран, известных как "Саппорская пятёрка" — США, Япония, Канада, Франция и Великобритания — работает над увеличением мощностей для замещения импорта из России в течение 2,5 лет. Райт сообщил о предстоящих новых проектах по обогащению.

Риски при быстром отказе от российских поставок

Согласно оценке агентства Bloomberg, резкое прекращение российских поставок может поставить под угрозу около 5% производства электроэнергии в США, пишут "Ведомости".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
