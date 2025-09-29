Ваши деньги тают: как вернуть индексацию зарплаты, если её игнорируют

Экономика

Вопрос индексации зарплаты в России касается практически каждого работника.

Для бюджетных организаций этот процесс закреплён напрямую, а для коммерческих компаний необходимо указать механизм индексации в коллективном договоре или локальных нормативных актах.

Шаги при отсутствии индексации

Если работодатель не производит индексацию зарплаты, работник может обратиться с заявлением к руководству. Если это не поможет, следующим шагом является обращение в Государственную инспекцию труда, а затем в суд. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

Обязанности работодателей

По закону работодатели обязаны учитывать повышение стоимости жизни и разрабатывать порядок пересмотра выплат. Однако многие игнорируют этот пункт, ссылаясь на сложности в бизнесе или заменяя индексацию разовыми премиями. Суд утверждает, что премия не заменяет индексацию, поскольку она должна сохранять покупательную способность зарплаты.

Проверка внутренних документов

Если работник заметил, что его доходы не пересматривались в течение нескольких лет, первым шагом стоит проверить внутренние документы организации. Если положения об оплате труда нет, работник может обратиться к руководителю с письменным заявлением, ссылаясь на статьи Трудового кодекса.

Дальнейшие действия при игнорировании

Если ответ руководства — пустая отписка или отсутствует, следующий шаг — жалоба в Государственную инспекцию труда. При выявлении нарушений работодателю может быть выписан штраф и предписание об устранении проблемы.

Возможности взыскания недополученных сумм

Работник всегда может взыскать недополученные деньги через суд. Для этого важно иметь доказательства, такие как трудовой договор и внутренние акты компании. Суды опираются на данные Росстата, и если будет установлено, что индексация не проводилась, работодатель будет обязан компенсировать разницу и начислить проценты за задержку, пишет ТАСС.