Ваши деньги тают: как вернуть индексацию зарплаты, если её игнорируют

Вопрос индексации зарплаты в России касается практически каждого работника.
Для бюджетных организаций этот процесс закреплён напрямую, а для коммерческих компаний необходимо указать механизм индексации в коллективном договоре или локальных нормативных актах.
Если работодатель не производит индексацию зарплаты, работник может обратиться с заявлением к руководству. Если это не поможет, следующим шагом является обращение в Государственную инспекцию труда, а затем в суд. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).
По закону работодатели обязаны учитывать повышение стоимости жизни и разрабатывать порядок пересмотра выплат. Однако многие игнорируют этот пункт, ссылаясь на сложности в бизнесе или заменяя индексацию разовыми премиями. Суд утверждает, что премия не заменяет индексацию, поскольку она должна сохранять покупательную способность зарплаты.
Если работник заметил, что его доходы не пересматривались в течение нескольких лет, первым шагом стоит проверить внутренние документы организации. Если положения об оплате труда нет, работник может обратиться к руководителю с письменным заявлением, ссылаясь на статьи Трудового кодекса.
Если ответ руководства — пустая отписка или отсутствует, следующий шаг — жалоба в Государственную инспекцию труда. При выявлении нарушений работодателю может быть выписан штраф и предписание об устранении проблемы.
Работник всегда может взыскать недополученные деньги через суд. Для этого важно иметь доказательства, такие как трудовой договор и внутренние акты компании. Суды опираются на данные Росстата, и если будет установлено, что индексация не проводилась, работодатель будет обязан компенсировать разницу и начислить проценты за задержку, пишет ТАСС.
