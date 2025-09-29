Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
То, что считалось ограничением, стало богатством: эти блюда выигрывают без привычных ароматов
Кардиотренировки меняют не только тело: неожиданный эффект, который видно на лице
Жизнь советует замедлиться: возлюбленная Дурова поделилась шокирующей правдой о своей травме
Таблетки против природы: четыре болезни, где аптечка только мешает выздоровлению
Машина превращается в бензиновый пылесос: эти маленькие детали съедают до 40% топлива
Плёс без фильтров: стоит ли ехать сюда ради вида
Как получить пышное цветение: пошаговое руководство для любимых садовых цветов
Амазонский кошмар: прозрачный кровопийца с размером с мизинец, которого боятся больше, чем пиранью
Цена разума: когда гены выигрывают, а нейроны платят

Ваши деньги тают: как вернуть индексацию зарплаты, если её игнорируют

2:18
Экономика

Вопрос индексации зарплаты в России касается практически каждого работника.

Человек с кошельком
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Человек с кошельком

Для бюджетных организаций этот процесс закреплён напрямую, а для коммерческих компаний необходимо указать механизм индексации в коллективном договоре или локальных нормативных актах.

Шаги при отсутствии индексации

Если работодатель не производит индексацию зарплаты, работник может обратиться с заявлением к руководству. Если это не поможет, следующим шагом является обращение в Государственную инспекцию труда, а затем в суд. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

 Обязанности работодателей

По закону работодатели обязаны учитывать повышение стоимости жизни и разрабатывать порядок пересмотра выплат. Однако многие игнорируют этот пункт, ссылаясь на сложности в бизнесе или заменяя индексацию разовыми премиями. Суд утверждает, что премия не заменяет индексацию, поскольку она должна сохранять покупательную способность зарплаты.

 Проверка внутренних документов

Если работник заметил, что его доходы не пересматривались в течение нескольких лет, первым шагом стоит проверить внутренние документы организации. Если положения об оплате труда нет, работник может обратиться к руководителю с письменным заявлением, ссылаясь на статьи Трудового кодекса.

Дальнейшие действия при игнорировании

Если ответ руководства — пустая отписка или отсутствует, следующий шаг — жалоба в Государственную инспекцию труда. При выявлении нарушений работодателю может быть выписан штраф и предписание об устранении проблемы.

Возможности взыскания недополученных сумм

Работник всегда может взыскать недополученные деньги через суд. Для этого важно иметь доказательства, такие как трудовой договор и внутренние акты компании. Суды опираются на данные Росстата, и если будет установлено, что индексация не проводилась, работодатель будет обязан компенсировать разницу и начислить проценты за задержку, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Домашние животные
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Домашние животные
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Машины из Индии примеряют Москву: но встреча оказалась жёстче, чем рассчитывали производители
Машины из Индии примеряют Москву: но встреча оказалась жёстче, чем рассчитывали производители
Последние материалы
Плёс без фильтров: стоит ли ехать сюда ради вида
Как получить пышное цветение: пошаговое руководство для любимых садовых цветов
Амазонский кошмар: прозрачный кровопийца с размером с мизинец, которого боятся больше, чем пиранью
Цена разума: когда гены выигрывают, а нейроны платят
Цветная капуста станет хитом: как добиться хрустящей корочки и нежной середины — 5 шагов
Батарея смартфона — не бездонный желудок: эти правила зарядки сделают питание здоровым
Скиппинг против жира и лени: как простая верёвка сжигает калории быстрее фитнес-зала
Влажная осень запускает гниль и слизней: сухое опудривание и дымный шаг меняют правила игры на грядках
Запретный плод Китая: Россия нашла способ экспортировать мусор на $250 млн
Китайские каникулы: почему 8-дневный отдых так популярен в стране
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.