Запретный плод Китая: Россия нашла способ экспортировать мусор на $250 млн

Несмотря на то, что в Китае топливные пеллеты классифицируются как бытовые отходы, Россия ведет переговоры с КНР об организации экспорта этого экологически чистого топлива.

Фото: Flickr by U.S. Department of Agriculture, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пеллеты

Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников после завершения заседания российско-китайской подкомиссии в Пекине.

Министр подчеркнул, что Россия и Китай рассматривают возможность устранения торговых ограничений, включая поставки топливных пеллет, которые в настоящее время рассматриваются Китаем как отходы.

Потенциал торговли пеллетами

По оценкам Решетникова, потенциальный объём торговли только по этому направлению составляет 250 миллионов долларов. Открытие данного рынка позволит российским производителям древесины снизить стоимость другой продукции и повысить свою конкурентоспособность.

Что такое топливные пеллеты

Топливные пеллеты — экологически чистое биотопливо, представленное в форме гранул, производимых из торфа, спрессованных древесных отходов и различных отходов сельскохозяйственной деятельности.