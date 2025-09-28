Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайские каникулы: почему 8-дневный отдых так популярен в стране
Защита растворяется без предупреждения: жёлтая лампа превращает руль в рулетку
Горячее, чем Юпитер: как живут планеты без своего солнца
Когда лечение превращается в риск: сколько таблеток можно пить сразу без угрозы для здоровья
Лес, коробка, ленточка: почему Бородину не понравилось создание Шаманом и Мизулиной партии Мы
Мутная ванна старит интерьер: 4 дешёвых средства вернут акрилу блеск и свежесть
Мясо, как шелк: этот рецепт свинины перенесет вас в лучшие рестораны Азии
Щупальца вместо лап: зачем природа породила насекомое-химеру, которое пугает сильнее любого паука
Конец привычного климата: каким станет мир к концу XXI века

Запретный плод Китая: Россия нашла способ экспортировать мусор на $250 млн

1:09
Экономика

Несмотря на то, что в Китае топливные пеллеты классифицируются как бытовые отходы, Россия ведет переговоры с КНР об организации экспорта этого экологически чистого топлива.

Пеллеты
Фото: Flickr by U.S. Department of Agriculture, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пеллеты

Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников после завершения заседания российско-китайской подкомиссии в Пекине.

Министр подчеркнул, что Россия и Китай рассматривают возможность устранения торговых ограничений, включая поставки топливных пеллет, которые в настоящее время рассматриваются Китаем как отходы.

Потенциал торговли пеллетами

По оценкам Решетникова, потенциальный объём торговли только по этому направлению составляет 250 миллионов долларов. Открытие данного рынка позволит российским производителям древесины снизить стоимость другой продукции и повысить свою конкурентоспособность.

Что такое топливные пеллеты

Топливные пеллеты — экологически чистое биотопливо, представленное в форме гранул, производимых из торфа, спрессованных древесных отходов и различных отходов сельскохозяйственной деятельности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Домашние животные
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Наука и техника
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Наука и техника
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Машины из Индии примеряют Москву: но встреча оказалась жёстче, чем рассчитывали производители
Машины из Индии примеряют Москву: но встреча оказалась жёстче, чем рассчитывали производители
Последние материалы
Когда лечение превращается в риск: сколько таблеток можно пить сразу без угрозы для здоровья
Лес, коробка, ленточка: почему Бородину не понравилось создание Шаманом и Мизулиной партии Мы
Мутная ванна старит интерьер: 4 дешёвых средства вернут акрилу блеск и свежесть
Мясо, как шелк: этот рецепт свинины перенесет вас в лучшие рестораны Азии
Щупальца вместо лап: зачем природа породила насекомое-химеру, которое пугает сильнее любого паука
Конец привычного климата: каким станет мир к концу XXI века
Горох и курица в союзе с дымом: суп, который превращает холодный день в праздник
Их выбирают раз и навсегда: кошки, после которых вы уже не сможете завести другую породу
Минимум забот, максимум красоты: почему это растение идеальна для ленивого садовода
Энергия исчезает, кости трещат: враг не в возрасте, а в этих пяти недостающих элементах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.