Экономика

Туфли-таби, узнаваемые по раздвоенному мыску и часто в шутку называемые "копытцами", приобрели значительную популярность в России.

таби
Фото: en.wikipedia.org by Астурио Кантабрио is licensed under free for commercial use
таби

Обувной рынок взбудоражен

Согласно информации из Центра развития перспективных технологий, суммарные расходы покупателей на эту необычную обувь превысили 600 миллионов рублей. Представители прессы подчёркивают, что данный показатель стал самым высоким за последние четыре года для обувного рынка.

На таби потрачено больше

Наиболее активный интерес к "копытцам" наблюдается в двух крупнейших городах России: Москве и Санкт-Петербурге. По данным издания Shot, в августе текущего года потребители потратили на таби больше, чем на посещение заведений общественного питания и приобретение продуктов питания.

В конце сентября стилист Александр Данилов прокомментировал всплеск интереса к моде девяностых годов. По его мнению, российские потребители устали от минималистичных решений и отдают предпочтение выразительным трендам прошлых лет.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
