Россия возвращается во Вьетнам с атомным козырем — кто выиграет от этого больше

Экономика

Россия и Вьетнам обсуждают возобновление крупного энергетического проекта, который когда-то уже вызывал широкий интерес в обеих странах. Речь идёт о строительстве атомной электростанции. По словам представителей российской стороны, до конца текущего года планируется подписать межправительственное соглашение, которое станет основой для реализации инициативы.

Атомная энергетика во Вьетнаме
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Атомная энергетика во Вьетнаме

"Мы надеемся, что до конца года межправсоглашение такое будет подписано", — сказал председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов.

По словам депутата, тема атомной энергетики стала одной из ключевых на заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству между российскими и вьетнамскими парламентариями. Участники встречи подчеркнули, что проект требует возобновления и дальнейшей практической работы.

Суть инициативы

Предполагается, что российская сторона выступит главным партнёром в создании атомной станции. Основное предложение касается блоков ВВЭР-1200, которые уже применяются в ряде стран. Этот проект фактически является продолжением идей, заложенных в программу АЭС "Ниньтхуан-1", приостановленную Вьетнамом ещё в 2016 году.

"Одно из главных направлений, которое подчеркнули и я, и мои коллеги, то, что наконец-то вернулись к тому, что проект строительства атомной станции нужно возродить и продолжать работать над ним", — отметил Шульгинов.

Российский опыт и международные стандарты

Москва делает акцент не только на строительстве, но и на вопросах безопасности. Россия обладает значительной практикой в регулировании эксплуатации атомных блоков. Сформирована обширная правовая база, которая продолжает адаптироваться с учётом международных требований. Это может стать важным подспорьем для вьетнамских специалистов, которым предстоит создать собственные регламенты и систему надзора.

"В России уже создана правовая база и она продолжает совершенствоваться на основе международных стандартов. Мы предложили обмениваться чаще и больше по этой теме", — добавил Шульгинов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Отсутствие прозрачных норм безопасности.
    Последствие: Недоверие населения и заморозка проекта.
    Альтернатива: Принятие международных стандартов МАГАТЭ и адаптация российского опыта.

  • Ошибка: Недостаточная подготовка специалистов.
    Последствие: Ошибки при эксплуатации, снижение надёжности.
    Альтернатива: Совместные программы обучения с участием "Росатома" и вузов.

  • Ошибка: Задержки финансирования.
    Последствие: Удорожание проекта.
    Альтернатива: Привлечение международных инвестиций и кредитных линий.

А что если…

Что будет, если проект в очередной раз отложат? Вьетнам останется зависимым от угольных и газовых электростанций, а также от импорта электроэнергии. Это затормозит планы по декарбонизации и может ослабить энергетическую независимость страны.

А если соглашение подпишут и реализуют? Вьетнам получит мощный источник энергии, который обеспечит стабильное электроснабжение на десятилетия вперёд и снизит углеродный след.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Снижение зависимости от ископаемого топлива Высокая стоимость проекта
Долгосрочная энергетическая стабильность Необходимость создания системы утилизации отходов
Обучение национальных кадров Длительные сроки строительства
Развитие международного сотрудничества Возможное сопротивление экологических организаций

FAQ

Как выбрать технологию для АЭС?
Страны опираются на комбинацию факторов: стоимость, безопасность, надёжность и опыт партнёров.

Сколько стоит строительство атомной станции?
Цена зависит от количества блоков и мощности. В среднем — от 5 до 10 млрд долларов за один блок.

Что лучше: атомная энергия или возобновляемая?
Это не конкуренты, а скорее дополнение друг к другу. Вьетнам активно развивает солнечную энергетику, но АЭС обеспечит базовую нагрузку.

Мифы и правда

  • Миф: атомные станции небезопасны.
    Правда: современные блоки, такие как ВВЭР-1200, имеют многоуровневую систему защиты.

  • Миф: строительство АЭС занимает десятилетия.
    Правда: при стабильном финансировании блок можно ввести в эксплуатацию за 6-8 лет.

  • Миф: атомная энергия дороже угольной.
    Правда: эксплуатация АЭС в долгосрочной перспективе дешевле, так как не требует постоянных закупок топлива.

Интересные факты

  1. Первый вьетнамский проект АЭС был одобрен парламентом в 2009 году, но в 2016 его заморозили.

  2. Россия построила более 70 энергоблоков ВВЭР по всему миру.

  3. Вьетнам входит в десятку стран с самыми быстрорастущими потребностями в электроэнергии в Азии.

Исторический контекст

  • 2009 год: Вьетнам одобрил строительство АЭС "Ниньтхуан-1".

  • 2016 год: проект приостановлен из-за финансовых трудностей.

  • 2023 год: Росатом заявил о готовности возобновить переговоры.

  • 2025 год: российская делегация во главе с Вячеславом Володиным посетила Вьетнам, где обсуждалась судьба проекта.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
