Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мозг против времени: как цель в жизни задерживает деменцию
Секрет успеха ЦСКА: почему их лидерство в РПЛ — это большая проблема для всех остальных
Сюрприз для ребёнка — проблемы с налоговой: за эмоциями скрывался неожиданный капкан
Россия возвращается во Вьетнам с атомным козырем — кто выиграет от этого больше
Песня, стихи и свадебный марш: Вика Цыганова стала частью невероятной истории в госпитале
Сковородки сияют как новые: этот домашний растворитель жира удивит вас своей мощью
Пот в городе, снег внутри: как китайцы и в тропиках с лыжами не расстаются
Утверждены новые правила торговли холодильниками… — писала газета Вечерняя Москва 29 сентября 1961 года
Каждый третий выбирает матрас неправильно: 5 советов, которые избавят от этой ошибки

Tomahawk на правах транзита: почему Киев просит ракеты, а Вашингтон всё ещё молчит

5:59
Экономика

Вашингтон всё ещё не дал однозначного ответа на просьбу Киева о поставках крылатых ракет Tomahawk: обсуждения идут, но решение не принято. В интервью Fox News спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог подтвердил, что президентская администрация рассматривает разные варианты, а окончательный вердикт остаётся за главой государства.

Запуск ракет
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Запуск ракет

Суть ситуации

Суть проста: Украина просит доступ к ракетам большой дальности, а США рассматривают возможность передачи их через европейских союзников — при этом пока без окончательного одобрения. Речь идёт о крылатых ракетах с дальностью порядка 2,5 тыс. км и боевой нагрузкой до 450 кг — системах, которые ранее не передавались Киеву. Стоимость одной такой ракеты приблизительно $2 млн, что делает вопрос не только политическим, но и экономическим.

"Это решение не принято", — сказал(а) спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.
"Но я знаю, что Зеленский действительно просил их", — добавил(а) спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.
"От президента США будет зависеть, будет ли это сделано", — уточнил(а) спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

На фоне этих заявлений появлялась и иная информация: американский портал Axios сообщил, что ранее Дональд Трамп якобы отказался на просьбу о поставках Tomahawk европейским странам для передачи Украине. Сам Зеленский на встрече с Трампом просил некий вид вооружений, который ранее не поставлялся, и Трамп, по словам украинского президента, ответил: "Мы будем над этим работать".

"Мы будем над этим работать", — сказал(а) президент Дональд Трамп.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Поспешная публичная анонсация без согласований. → Последствие: эскалация политических ожиданий и давление на лидеров. → Альтернатива: закрытые переговоры и поэтапное информирование СМИ.

  2. Ошибка: Игнорирование юридических аспектов передачи вооружений через третьи страны. → Последствие: международные разногласия и юридические споры. → Альтернатива: подготовка юридических меморандумов и привлечение НАТО к координации.

  3. Ошибка: Недооценка логистических затрат. → Последствие: финансовая нагрузка на стран-посредник. → Альтернатива: четкие бюджетные соглашения и компенсации.

А что если…

А что если решение будет положительным?

Появление Tomahawk у Киева теоретически расширит дальние возможности удара и повлияет на стратегический баланс. При этом возрастёт дипломатическое напряжение между заинтересованными сторонами и Россией.

А что если решение будет отрицательным?

Украина продолжит запрашивать альтернативные системы (короткой и средней дальности), а дипломаты будут искать обходные пути в рамках кооперации союзников.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы
Серьёзное усиление ударных возможностей Киева Риск эскалации конфликта
Давление на противника в стратегической глубине Политические и юридические осложнения
Координация внутри НАТО может усилить солидарность Высокая стоимость и логистика

FAQ (минимум 3 практических вопроса)

Как выбрать, стоит ли обсуждать передачу таких ракет?

Оцените стратегические цели, риски эскалации и международную реакцию; решение принимает глава государства с учётом мнения военных и дипломатов.

Сколько стоит одна ракета Tomahawk и что входит в цену?

Около $2 млн за изделие; в цену не всегда включены логистика, подготовка операторов и сопутствующая инфраструктура.

Что лучше — прямые поставки или передача через НАТО?

Прямые поставки дают быстрый контроль, но больше политического риска; через НАТО — выше координация и распределённость ответственности, но процесс медленнее.

Мифы и правда

  1. Миф: Передача Tomahawk немедленно решит исход боевых действий. → Правда: это тактический элемент, но не гарант стратегического перелома.

  2. Миф: США автоматически откажут от поставок любых дальних ракет. → Правда: решения принимаются по каждой системе индивидуально, с учётом рисков.

  3. Миф: Любая передача — прямой путь к масштабной эскалации. → Правда: многое зависит от контекста, объёма и сопутствующих мер дипломатии.

Сон и психология (релевантно для граждан и военных)

Динамика международных новостей и неопределённость повышают уровень тревоги у населения и персонала, задействованного в принятии решений. Рекомендации: соблюдать режим сна, минимизировать потребление сенсационных сводок перед сном и использовать проверенные источники для анализа.

3 интересных факта

  1. Tomahawk — крылатая ракета, разработанная в США, имеет дальность порядка 2,5 тыс. км.

  2. Одно изделие несёт до 450 кг боевой нагрузки.

  3. Ранее такие дальнобойные системы не поставлялись Украине по соображениям политики и безопасности.

Исторический контекст (ItemList/Event)

  1. Разработка и развертывание крылатых ракет в XX веке — этап стратегического перехода к точечным ударам.

  2. Примеры передачи сложных вооружений через альянсы исторически сопровождались длительными политическими дискуссиями.

  3. Современные случаи передачи оружия часто требуют многосторонних соглашений и контроля со стороны международных институтов.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Домашние животные
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Боль не унять: безутешная Симоньян не смогла сдержать чувств на похоронах Кеосаяна
Шоу-бизнес
Боль не унять: безутешная Симоньян не смогла сдержать чувств на похоронах Кеосаяна
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Судьба Отечества в его руках: Полина Гагарина встречается с влиятельным человеком — кто он?
Судьба Отечества в его руках: Полина Гагарина встречается с влиятельным человеком — кто он?
Последние материалы
Сухой, мокрый или шприцевание: какой способ сделает мясо сочным и дымным
Луковицы ждут своего часа, но садоводы спешат: эти ошибки при посадке растений ломают цветы ещё в земле
Миллионы туристов в Эль-Аламейне: как бывшая опасная территория стала новым Дубаем Египта
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Когда звезда ест комету: ледяные миры за пределами Солнечной системы
Сон вместо конспектов: пять трюков, которые делают мозг острее без лишних часов у учебников
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
10 000 шагов каждый день: действительно ли это нужно вашему здоровью
Tomahawk на правах транзита: почему Киев просит ракеты, а Вашингтон всё ещё молчит
29 сентября: Мюнхенский сговор, Бабий Яр и Лех Валенса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.