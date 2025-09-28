Иран отказался от петли на шее: почему предложения по урану неприемлемы для Тегерана

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В полночь вступают в силу санкции в отношении Ирана. Они затрагивают ключевые секторы иранской экономики: банковское дело, морской транспорт, закупки вооружения и сотрудничество в ядерной области.

Флаг Ирана
Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Ирана

Под предлогом разногласий

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая перед прессой, заявил, что истинная цель Вашингтона и его союзников — свержение существующего режима в стране под предлогом разногласий по ядерной программе. Он подчеркнул: Иран не планирует разрабатывать ядерное оружие.

Предложения и отказ

Иранский лидер также сообщил о предложении США: передача иранских запасов обогащённого урана в обмен на приостановку санкций на три месяца. Аналогичное предложение, но всего на один месяц, поступило и от Франции.

"Зачем нам такая ловушка? Чтоб каждый месяц чувствовать петлю на своей шее?" — спросил он, назвав подобные предложения "неприемлемыми". Об этом пишет Zero Hedge.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
