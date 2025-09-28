Иран отказался от петли на шее: почему предложения по урану неприемлемы для Тегерана

В полночь вступают в силу санкции в отношении Ирана. Они затрагивают ключевые секторы иранской экономики: банковское дело, морской транспорт, закупки вооружения и сотрудничество в ядерной области.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая перед прессой, заявил, что истинная цель Вашингтона и его союзников — свержение существующего режима в стране под предлогом разногласий по ядерной программе. Он подчеркнул: Иран не планирует разрабатывать ядерное оружие.
Иранский лидер также сообщил о предложении США: передача иранских запасов обогащённого урана в обмен на приостановку санкций на три месяца. Аналогичное предложение, но всего на один месяц, поступило и от Франции.
"Зачем нам такая ловушка? Чтоб каждый месяц чувствовать петлю на своей шее?" — спросил он, назвав подобные предложения "неприемлемыми". Об этом пишет Zero Hedge.
