Заправки в минусе: как АЗС умудряются терять деньги на каждом литре бензина

В России, согласно анализу исследовательской группы "Петромаркет", на 19 сентября, реализация бензина на автозаправочных станциях (АЗС) приносит убытки.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Заправка

С каждого литра проданного бензина АИ-92 АЗС в среднем теряют 4,3 рубля, а с АИ-95 — 3,8 рубля, пишет ТАСС.

Данные экспертов

Эксперты отметили, что по состоянию на 19 сентября средняя чистая маржа от продажи топлива на АЗС по стране составляет минус 4,3 руб./л для АИ-92 и минус 3,8 руб./л для АИ-95.

Причины убыточности

Сложившаяся ситуация с отрицательной маржинальностью обусловлена ростом оптовых цен на бензин, в то время как розничные цены остаются на прежнем уровне. Это привело к снижению валовой маржи АЗС до отрицательных показателей.

Динамика маржинальности

Стоит отметить, что отрицательная маржинальность наблюдалась и в августе. По данным аналитической компании "Эйлер", средний убыток составлял 3,5 руб. с каждого проданного литра топлива, а по бензину АИ-95 убыток достигал 7 руб. за литр.