Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Участок мозга, из-за которого зависимость сильнее любой воли
Легенда дорог сбросил крышу и надел кузов: кроссовер превратили в настоящий пикап
Итальянское настроение на тарелке
Даже царапина от зубов собаки может запустить необратимый процесс: эту ошибку совершают 99% людей
Пыль не прилипнет: гениальный способ нанесения бытовой химии, который изменит вашу уборку
Больше, чем Красная площадь: как Москва удивляет туристов и что стоит увидеть каждому
Копытца покорили: россияне потратили на туфли-таби рекордную сумму
Джинсы осени 2025: какой фасон покоряет сердца модниц — раскроем главный секрет
Сургутский авторитет и Киндер-сюрпризы: как концертный директор спасла Наташу Королёву на гастролях

Заправки в минусе: как АЗС умудряются терять деньги на каждом литре бензина

Экономика

В России, согласно анализу исследовательской группы "Петромаркет", на 19 сентября, реализация бензина на автозаправочных станциях (АЗС) приносит убытки.

Заправка
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Заправка

С каждого литра проданного бензина АИ-92 АЗС в среднем теряют 4,3 рубля, а с АИ-95 — 3,8 рубля, пишет ТАСС.

Данные экспертов

Эксперты отметили, что по состоянию на 19 сентября средняя чистая маржа от продажи топлива на АЗС по стране составляет минус 4,3 руб./л для АИ-92 и минус 3,8 руб./л для АИ-95.

Причины убыточности

Сложившаяся ситуация с отрицательной маржинальностью обусловлена ростом оптовых цен на бензин, в то время как розничные цены остаются на прежнем уровне. Это привело к снижению валовой маржи АЗС до отрицательных показателей.

Динамика маржинальности

Стоит отметить, что отрицательная маржинальность наблюдалась и в августе. По данным аналитической компании "Эйлер", средний убыток составлял 3,5 руб. с каждого проданного литра топлива, а по бензину АИ-95 убыток достигал 7 руб. за литр.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Наука и техника
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Домашние животные
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Популярное
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав

Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.

Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Последние материалы
Этот утренний ритуал закупоривает артерии: расплата за любовь к маслу наступает внезапно
Заправки в минусе: как АЗС умудряются терять деньги на каждом литре бензина
Волчья кровь — это не только ум, но и опасность: с какими породами справится не каждый
Фруктовый шок пробирается на кухню: три блюда с персиками меняют правила застолий
5 причин купить пробиотическую косметику: ваша кожа скажет вам спасибо
Как похудеть с помощью силовых тренировок: добиться фигуры мечты помогут эти упражнения
Забудьте об этом средстве гигиены в походе: эко-лайфхак, который сохранит природу и ваши нервы
Запах старости въелся в дом? Эти приёмы заставят бабушкину квартиру дышать по-новому
Собчак бросила вызов Стрелец после их спора: что последует за смелым предложением
Новый вызов истории: археологи доказали забытый путь переселения в Европу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.