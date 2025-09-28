Гонка за полную автоматизацию: Китай впереди планеты всей по числу роботов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Недавний доклад Международной федерации робототехники (IFR) свидетельствует о безоговорочном лидерстве Китая в сфере внедрения промышленных роботов.

В 2024 году в КНР было установлено около 300 тысяч единиц роботизированного оборудования, что превосходит суммарный объём инсталляций во всех остальных странах мира.

Роботизация в цифрах

По данным IFR, общее количество промышленных роботов, функционирующих на китайских предприятиях, превысило отметку в 2 027 000. Таким образом, на долю Китая приходится 54% от общемирового объема новых установок роботов. Примечательно, что для достижения второго миллиона роботов китайским компаниям потребовалось всего три года. К концу 2021 года в стране уже работал миллион роботов.

Для сравнения, в США в 2024 году было установлено приблизительно 34 тысячи промышленных роботов, а в Японии — около 44 тысяч.

Сферы применения и технологическая зависимость

Наибольшее количество роботов было установлено в электронной промышленности — приблизительно 83 тысячи единиц в 2024 году. Автомобильная промышленность занимает второе место с показателем около 57 200 установок. Далее следуют металлообрабатывающая промышленность и общее машиностроение.

Несмотря на значительный прогресс в области роботизации, Китай по-прежнему зависит от импорта высокоточных компонентов, таких как сенсоры, специализированная электроника и приводы. Германия и Япония сохраняют лидерство в производстве этих критически важных узлов.

