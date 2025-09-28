Гонка за полную автоматизацию: Китай впереди планеты всей по числу роботов

Недавний доклад Международной федерации робототехники (IFR) свидетельствует о безоговорочном лидерстве Китая в сфере внедрения промышленных роботов.
В 2024 году в КНР было установлено около 300 тысяч единиц роботизированного оборудования, что превосходит суммарный объём инсталляций во всех остальных странах мира.
По данным IFR, общее количество промышленных роботов, функционирующих на китайских предприятиях, превысило отметку в 2 027 000. Таким образом, на долю Китая приходится 54% от общемирового объема новых установок роботов. Примечательно, что для достижения второго миллиона роботов китайским компаниям потребовалось всего три года. К концу 2021 года в стране уже работал миллион роботов.
Для сравнения, в США в 2024 году было установлено приблизительно 34 тысячи промышленных роботов, а в Японии — около 44 тысяч.
Наибольшее количество роботов было установлено в электронной промышленности — приблизительно 83 тысячи единиц в 2024 году. Автомобильная промышленность занимает второе место с показателем около 57 200 установок. Далее следуют металлообрабатывающая промышленность и общее машиностроение.
Несмотря на значительный прогресс в области роботизации, Китай по-прежнему зависит от импорта высокоточных компонентов, таких как сенсоры, специализированная электроника и приводы. Германия и Япония сохраняют лидерство в производстве этих критически важных узлов.
