Более 300 новых рабочих мест: как BIOCAD трансформирует здравоохранение

В первом полугодии текущего года производственный комплекс ПК-137, принадлежащий московской компании BIOCAD, резиденту ОЭЗ "Технополис Москва", изготовил 305 тысяч упаковок, предназначенных для терапии онкологических и аутоиммунных патологий.
Начиная с 2021 года, объём производства достиг 5 миллионов упаковок, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Замглавы города отметил, что построенный после заключения офсетного контракта комплекс уже отгрузил 2 миллиона упаковок препаратов в московские больницы и 3 миллиона — в другие регионы России.
BIOCAD осуществляет выпуск лекарств на площадке "Алабушево", расположенной на территории ОЭЗ "Технополис Москва". Контракт предусматривает производство 18 МНН, включенных в перечень ЖНВЛП.
Министр правительства Москвы, глава ДИПП Анатолий Гарбузов подчеркнул, что благодаря офсетному контракту инвестор возвел производственное предприятие площадью 43 тысячи квадратных метров, создав более 300 новых рабочих мест. Общий объём инвестиций в проект составил 8,2 миллиарда рублей, пишет РИА Новости.
