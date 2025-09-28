Более 300 новых рабочих мест: как BIOCAD трансформирует здравоохранение

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:29
Экономика

В первом полугодии текущего года производственный комплекс ПК-137, принадлежащий московской компании BIOCAD, резиденту ОЭЗ "Технополис Москва", изготовил 305 тысяч упаковок, предназначенных для терапии онкологических и аутоиммунных патологий.

лекарства
Фото: https://www.mos.ru/news by Фото: Игорь Захаров. Mos.ru
лекарства

Начиная с 2021 года, объём производства достиг 5 миллионов упаковок, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вклад в здравоохранение и экономику

Замглавы города отметил, что построенный после заключения офсетного контракта комплекс уже отгрузил 2 миллиона упаковок препаратов в московские больницы и 3 миллиона — в другие регионы России.

Производство в ОЭЗ "Технополис Москва"

BIOCAD осуществляет выпуск лекарств на площадке "Алабушево", расположенной на территории ОЭЗ "Технополис Москва". Контракт предусматривает производство 18 МНН, включенных в перечень ЖНВЛП.

Министр правительства Москвы, глава ДИПП Анатолий Гарбузов подчеркнул, что благодаря офсетному контракту инвестор возвел производственное предприятие площадью 43 тысячи квадратных метров, создав более 300 новых рабочих мест. Общий объём инвестиций в проект составил 8,2 миллиарда рублей, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
