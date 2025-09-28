Автоиндустрия на распутье: кто остаётся на рынке, когда цены улетают ввысь

В 2025 году приобретение нового автомобиля в России становится всё более затратным: за первые три квартала текущего года, средняя стоимость авто возросла на 5%, достигнув отметки в 2,33 миллиона рублей.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина в автосалоне

Замедление продаж

На фоне растущих цен наблюдается снижение интереса к покупке легковых машин, что указывает на уменьшение числа потенциальных покупателей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на аналитику компании "Атол". Несмотря на тенденцию к удорожанию, автомобильный рынок сталкивается с замедлением активности: количество проданных новых легковых автомобилей упало на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Изменения в структуре рынка

Аналитики объясняют сложившуюся ситуацию изменениями в структуре рынка. По мнению доцента базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светланы Ильяшенко, рост цен обусловлен уменьшением разнообразия доступных вариантов и смещением фокуса автомобильной отрасли на более обеспеченных покупателей. Обычные потребители, не имея возможности угнаться за ростом цен, постепенно покидают рынок.