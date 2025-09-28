Гнут свою линию: Словакия и Венгрия держат курс на российскую нефть

Президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил президенту США Дональду Трампу во время переговоров в Нью-Йорке, что у Словакии нет планов в ближайшее время отказываться от поставок российской нефти.
Словакия, соседствующая с Украиной, не имеет выхода к морю и альтернативных маршрутов поставок.
"Нам нужно 3-4 источника и для нефти, и для газа. Мы не можем так быстро заменить российскую нефть на американскую без должной технической и логистической поддержки", — подчеркнул Пеллегрини.
На этой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против Трампа по вопросам энергетики, заявив, что отказ от российской нефти и газа разрушит экономику страны, пишет Bloomberg.
