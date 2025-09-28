Зернобобовые с учётом местных вкусов: Россия налаживает прямые контакты с индийскими покупателями

Экономика

Российские экспортёры зерновых и зернобобовых культур надеются установить прямые контакты с покупателями этой продукции в Индии.

Фото: pxhere бобовые культуры

Об этом сообщила исполнительный директор Союза экспортеров и производителей зерна Ксения Боломатова во время круглого стола в Нью-Дели в рамках деловой миссии российских компаний.

Долгосрочные отношения с индийскими покупателями

Боломатова заявила, что наличие прямых контактов поможет учесть разнообразные вкусовые предпочтения, которые существуют не только в самой Индии, но и в разных её регионах.

"Мы заинтересованы в выстраивании долгосрочных прямых отношений с индийскими покупателями и рассчитываем, что здесь эти контакты наладим", — отметила она.

Рост поставок российских зернобобовых культур

Она также отметила, что возможности по поставкам в Индию российских зернобобовых культур, таких как горох, нут и чечевица, растут. За последние пять лет производство этих культур в России увеличилось более чем в полтора раза. В 2023 году урожай составляет почти 6 млн тонн, а в 2024-м — более 5,3 млн тонн. На 2025 год союз ожидает урожай на уровне не ниже 2023 года.

Рекорды будущего урожая

Некоторые эксперты зернового рынка оценивают будущий урожай в рекордные 7 млн тонн, пишет "Интерфакс".