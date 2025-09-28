Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вино выпито, а пробка работает: холодильник получает вторую жизнь без усилий
Идеальный уикенд за два часа от Москвы: готовый план для вас
Лицо выдаёт возраст быстрее паспорта: 10 промахов в уходе, которые крадут молодость ежедневно
Запретные чувства: как Стинг нашёл любовь, рискуя своей репутацией
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Заправка обходит зарядку: сколько реально теряет владелец электромобиля
Сборный пирог рождает новый десерт: яблоки в духовке превращаются в нежный карамельный соус
Октябрь решает судьбу клумбы: что сделать с пионами, чтобы весной они взорвались цветами
Эхо из будущего: ученые поймали квантовые сигналы, которые все пропустили

Зернобобовые с учётом местных вкусов: Россия налаживает прямые контакты с индийскими покупателями

1:36
Экономика

Российские экспортёры зерновых и зернобобовых культур надеются установить прямые контакты с покупателями этой продукции в Индии.

бобовые культуры
Фото: pxhere
бобовые культуры

Об этом сообщила исполнительный директор Союза экспортеров и производителей зерна Ксения Боломатова во время круглого стола в Нью-Дели в рамках деловой миссии российских компаний.

Долгосрочные отношения с индийскими покупателями

Боломатова заявила, что наличие прямых контактов поможет учесть разнообразные вкусовые предпочтения, которые существуют не только в самой Индии, но и в разных её регионах.

"Мы заинтересованы в выстраивании долгосрочных прямых отношений с индийскими покупателями и рассчитываем, что здесь эти контакты наладим", — отметила она.

Рост поставок российских зернобобовых культур

Она также отметила, что возможности по поставкам в Индию российских зернобобовых культур, таких как горох, нут и чечевица, растут. За последние пять лет производство этих культур в России увеличилось более чем в полтора раза. В 2023 году урожай составляет почти 6 млн тонн, а в 2024-м — более 5,3 млн тонн. На 2025 год союз ожидает урожай на уровне не ниже 2023 года.

Рекорды будущего урожая

Некоторые эксперты зернового рынка оценивают будущий урожай в рекордные 7 млн тонн, пишет "Интерфакс".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Домашние животные
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Наука и техника
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Популярное
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав

Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.

Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Впервые за историю: межзвёздная комета весом, равным горе, вошла в Солнечную систему
Впервые за историю: межзвёздная комета весом, равным горе, вошла в Солнечную систему
Последние материалы
Эхо из будущего: ученые поймали квантовые сигналы, которые все пропустили
Перелёт превращается в тренировку: эти простые движения снимают спазмы и усталость
Самые удивительные реки планеты: одни кормят миллионы, другие пугают кислотным цветом
Чистота, которая вредит: когда промывка губительнее старого масла
Когда зелёнка превращается в проблему: простые решения вернут чистоту коже и одежде за минуты
Когда в тарелке не просто суп, а сказка: чесночные галушки возвращают тепло и уют
Белый обряд садовода: что скрывается за странной привычкой красить стволы
Вторичка хранит сюрпризы: какой двухлитровый двигатель живёт дольше всех
Борьба за престол пищевой пирамиды: кто победит в битве, что длится миллионы лет
Космический заговор: невидимые объекты запускают взрывы ярче галактик
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.