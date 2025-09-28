Цифровое золото Чувашии: каким проектам поможет новый финансовый инструмент

Чувашия может стать пилотом по выпуску своих цифровых финансовых активов (ЦФА) в 2026 году.

Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В республике начались работы по формированию предложений для внесения изменений в законодательство.

Создание цифровых активов для конкретных проектов

Аксаков выразил надежду, что Чувашия станет полем для эксперимента с выпуском цифровых финансовых активов, которые будут использоваться для финансирования конкретных проектов.

Поддержка со стороны Минфина и Госдумы

По его словам, если инициативу поддержит Министерство финансов, то Госдума может рассмотреть соответствующие поправки в бюджет уже в этом году. Аксаков подчеркнул, что Чувашия является единственным регионом, предложившим такую инициативу, и выразил желание испытать этот подход на примере Чувашии, прежде чем расширить его на всю страну, пишет ТАСС.