Цифровое золото Чувашии: каким проектам поможет новый финансовый инструмент

Чувашия может стать пилотом по выпуску своих цифровых финансовых активов (ЦФА) в 2026 году.
Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В республике начались работы по формированию предложений для внесения изменений в законодательство.
Аксаков выразил надежду, что Чувашия станет полем для эксперимента с выпуском цифровых финансовых активов, которые будут использоваться для финансирования конкретных проектов.
По его словам, если инициативу поддержит Министерство финансов, то Госдума может рассмотреть соответствующие поправки в бюджет уже в этом году. Аксаков подчеркнул, что Чувашия является единственным регионом, предложившим такую инициативу, и выразил желание испытать этот подход на примере Чувашии, прежде чем расширить его на всю страну, пишет ТАСС.
