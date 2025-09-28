Заводам быть: Запорожская область планирует наращивать объёмы производства в машиностроении

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:01
Экономика

Власти Запорожской области прогнозируют в 2026 году рост объёма производства в машиностроении на 15% и открытие 10 новых промышленных предприятий.

Уборка зерна
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уборка зерна

Эту информацию озвучил губернатор региона Евгений Балицкий.

Достижения и планы на будущее

Губернатор заявил, что уверенные шаги по интеграции промышленности в единое экономическое пространство страны уже дают реальные результаты. По его словам, "у машиностроительной отрасли большое будущее".

Возрождение отрасли

Балицкий также поздравил жителей области с Днем машиностроителя и отметил, что после воссоединения с Россией началось "настоящее возрождение" отрасли. Он добавил, что заводы в Бердянске, Мелитополе и других городах вновь начинают наращивать объёмы производства. Сельхозтехника, агрегаты и узлы для транспорта — всё это востребовано в стране, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
