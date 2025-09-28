Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В траве рождается дуэль: змеи сталкиваются с невидимым врагом и теряют власть яда
Советский ответ Голливуду: эта знаменитая комедия превзошла по прибыли даже Аватар
Семь простых способов сделать погуще любое веганское блюдо дома
Табу больше нет: 7 сочетаний, которые превращают леггинсы из стыда в стильный вызов
Велотренажёр сжигает жир только при одном условии — его почти никто не выполняет
24 региона России теперь как на ладони: Росстат раскрыл главный секрет идеального путешествия
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Фастфуд крадёт ясность ума: нарушения начинаются ещё до набора килограммов
Автомобиль рушится тихо: невинные движения за рулём готовят серьёзный удар по кошельку

Больше, чем просто кондиционеры: LG и Саудовская Аравия строят будущее центров обработки данных

2:34
Экономика

В Сеуле генеральный директор LG Electronics Чо Джу Ван провёл высокоуровневую встречу с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом.

Монобрендовая компания
Фото: flickr.com by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Монобрендовая компания

Основной темой обсуждения стало потенциальное сотрудничество в сфере технологий охлаждения нового поколения для центров обработки данных с искусственным интеллектом, разрабатываемых в проекте Неом.

Сотрудничество в области охлаждения данных

По информации от LG, переговоры сосредоточились на расширении партнерства в области систем управления температурным режимом для будущего крупнейшего центра обработки данных с нулевым уровнем выбросов, который строит компания DataVolt. Обсуждения произошли после подписания меморандума о взаимопонимании между LG и DataVolt, что сделало LG стратегическим партнёром в данной инициативе, пишет Korea Herald. 

Долгосрочное сотрудничество LG в Саудовской Аравии

LG начала свою деятельность в Саудовской Аравии в 1995 году, сотрудничая с Shaker Group в производстве кондиционеров. В 2006 году партнёрство углубилось с созданием совместного предприятия по производству кондиционеров на месте, что подтвердило долгосрочную приверженность LG к развитию инфраструктуры королевства.

Поддержка правительства Саудовской Аравии

Во время встречи министр Аль-Фалих отметил важность крепких отношений между LG и Саудовской Аравией, подчеркнув, что королевство движется в сторону экономики, ориентированной на экспорт. Он также выразил готовность правительства поддержать LG, если компания будет придерживаться стратегий, соответствующих видению правительства.

 Стратегическое значение сотрудничества

Чо отметил стратегическое значение этого партнерства, ссылаясь на успехи компании на выставке IFA 2025 в Берлине. Он заявил, что, если LG успешно внедрит свои решения для охлаждения в центрах данных DataVolt, возможно достижение продаж на уровне триллиона вон.

Саудовская Аравия как центр ИИ

Представитель LG подчеркнул, что Саудовская Аравия ускоряет инвестиционные проекты, чтобы стать центром искусственного интеллекта на Ближнем Востоке. Это партнерство — важный шаг для расширения присутствия LG в быстро развивающейся технологической инфраструктуре региона.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Домашние животные
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
2519 домов одним махом: успехи ВС РФ в Кировске
Военные новости
2519 домов одним махом: успехи ВС РФ в Кировске
Арктика тает, а Москва мёрзнет: почему глобальное потепление превращает зиму в катастрофу
Наука и техника
Арктика тает, а Москва мёрзнет: почему глобальное потепление превращает зиму в катастрофу
Популярное
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав

Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.

Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
Последние материалы
Велотренажёр сжигает жир только при одном условии — его почти никто не выполняет
24 региона России теперь как на ладони: Росстат раскрыл главный секрет идеального путешествия
Больше, чем просто кондиционеры: LG и Саудовская Аравия строят будущее центров обработки данных
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Фастфуд крадёт ясность ума: нарушения начинаются ещё до набора килограммов
Автомобиль рушится тихо: невинные движения за рулём готовят серьёзный удар по кошельку
Рак, который не болит: убивает быстрее, чем вы успеваете заметить — правда о смертельной ловушке
Ленивые дачники обожают его: посадил один раз — и два года любуешься свечами
Ваш пёс не сочувствует, а лишь подражает: как за его мимикой стоит холодный расчёт
Незаметная ошибка при стоянке ломает систему: последствия бьют по кошельку жёстко
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.