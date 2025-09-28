Больше, чем просто кондиционеры: LG и Саудовская Аравия строят будущее центров обработки данных

В Сеуле генеральный директор LG Electronics Чо Джу Ван провёл высокоуровневую встречу с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом.

Фото: flickr.com by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Монобрендовая компания

Основной темой обсуждения стало потенциальное сотрудничество в сфере технологий охлаждения нового поколения для центров обработки данных с искусственным интеллектом, разрабатываемых в проекте Неом.

Сотрудничество в области охлаждения данных

По информации от LG, переговоры сосредоточились на расширении партнерства в области систем управления температурным режимом для будущего крупнейшего центра обработки данных с нулевым уровнем выбросов, который строит компания DataVolt. Обсуждения произошли после подписания меморандума о взаимопонимании между LG и DataVolt, что сделало LG стратегическим партнёром в данной инициативе, пишет Korea Herald.

Долгосрочное сотрудничество LG в Саудовской Аравии

LG начала свою деятельность в Саудовской Аравии в 1995 году, сотрудничая с Shaker Group в производстве кондиционеров. В 2006 году партнёрство углубилось с созданием совместного предприятия по производству кондиционеров на месте, что подтвердило долгосрочную приверженность LG к развитию инфраструктуры королевства.

Поддержка правительства Саудовской Аравии

Во время встречи министр Аль-Фалих отметил важность крепких отношений между LG и Саудовской Аравией, подчеркнув, что королевство движется в сторону экономики, ориентированной на экспорт. Он также выразил готовность правительства поддержать LG, если компания будет придерживаться стратегий, соответствующих видению правительства.

Стратегическое значение сотрудничества

Чо отметил стратегическое значение этого партнерства, ссылаясь на успехи компании на выставке IFA 2025 в Берлине. Он заявил, что, если LG успешно внедрит свои решения для охлаждения в центрах данных DataVolt, возможно достижение продаж на уровне триллиона вон.

Саудовская Аравия как центр ИИ

Представитель LG подчеркнул, что Саудовская Аравия ускоряет инвестиционные проекты, чтобы стать центром искусственного интеллекта на Ближнем Востоке. Это партнерство — важный шаг для расширения присутствия LG в быстро развивающейся технологической инфраструктуре региона.