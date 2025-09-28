Супер-стейк по супер-цене в США: фермеры и потребители нашли головную боль

Классическое сочетание дефицита предложения и высокого спроса привело к тому, что цены на крупный рогатый скот и говядину в США достигли рекордно высокого уровня.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стейк на столе

Рост цен на говядину

В августе цены на говяжий фарш достигли рекордного уровня в $6,32 за фунт (более 600 руб. за 0,4 кг), а говядина выросла на 13,9% в годовом исчислении, что значительно превышает общий уровень инфляции в 2,9%. Фермеры не хотят расширять свои стада и предпочитают продавать дорогостоящих тёлок, чтобы расплатиться с долгами.

Сокращение поголовья скота

В результате многолетнего периода низких цен, растущих затрат на развитие скота и многолетней засухи, владельцы ранчо сократили поголовье крупного рогатого скота до самого низкого уровня с 1951 года. Это приводит к росту фьючерсных цен на живой скот, которые недавно достигли 243,58 доллара за центнер.

Причины, по которым владельцы ранчо не увеличивают поголовье

По словам Дэвида Андерсона, специалиста по животноводству, владельцы ранчо не спешат увеличивать численность скота, так как после предыдущего рекорда в 2014 году цены резко упали. Многие из них довольствуются доходами в более чем 500 долларов за голову при продаже скота и не проявляют желания к восстановлению.

Мнения владельцев ранчо

Бретт Кензи, владелец ранчо в Южной Дакоте, признает, что, несмотря на выгодные цены, рынок не вызывает уверенности. Нарцисо Перес, брокер по продаже скота, также подтверждает, что высокие цены побуждают владельцев продавать скот, а не увеличивать поголовье.

Даже если владельцы ранчо решат увеличить поголовье, процесс может занять до четырёх лет для достижения скота, готового к убою, пишет The Guardian.