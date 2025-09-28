Призрак дефицита бензина в России: почему его не стоит бояться

В России достаточно производства и запасов бензина, даже с учётом плановых и внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ АЗС

Поэтому автовладельцам не стоит паниковать из-за "призрака" дефицита топлива и закупаться им впрок, чтобы не разгонять рост цен, заявил заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.

Цены на бензин

Биржевые и розничные цены на бензин в России в этом году заметными темпами растут летом и осенью. Власти и бизнес активно прилагают усилия, чтобы контролировать рост цен и обеспечить потребление топливом. Однако некоторые главы российских регионов начали жаловаться на локальные дефициты топлива на местных автозаправочных станциях.

Небольшой дефицит нефтепродуктов

Вице-премьер Александр Новак в разговоре с журналистами в сентябре признал, что небольшой дефицит нефтепродуктов действительно существует, но он полностью покрывается за счёт накопленных остатков.

Достаточно мощностей для удовлетворения потребностей

Сергей Колобанов добавил, что нефтеперерабатывающих мощностей в стране более чем достаточно, чтобы обеспечить все внутренние потребности в автомобильном топливе, даже с учетом текущих и внеплановых ремонтов.

Запасы бензина и дизтоплива в резервуарах НПЗ, на нефтебазах и в системе "Транснефти" позволяют экономике страны "продержаться" без снижения потребления даже при полном прекращении производства на несколько десятков дней.