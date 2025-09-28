Петербург раскошелится на 150 млн: оплата проезда станет проще

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:52
Экономика

Петербург готов выделить 150 миллионов рублей на развитие системы электронного контроля оплаты проезда. Конкурс на сайте госзакупок объявил СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Автобус
Фото: commons.wikimedia.org by Rosario Melli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автобус

Новые функции системы

Предполагается, что подрядчик усовершенствует существующие функции и внедрит новые. Одним из таких нововведений будет оплата проезда по геолокации пассажира.

Оплата по местоположению

Система автоматически определит маршрут и транспортное средство, в котором находится пассажир. Она запросит подтверждение оплаты, спишет средства с выбранного проездного билета и предоставит отчёт об оплате.

Технология работы системы

Уточняется, что система будет работать через Bluetooth, что сделает процесс более удобным для пользователей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
