Петербург раскошелится на 150 млн: оплата проезда станет проще

Петербург готов выделить 150 миллионов рублей на развитие системы электронного контроля оплаты проезда. Конкурс на сайте госзакупок объявил СПб ГКУ "Организатор перевозок".
Предполагается, что подрядчик усовершенствует существующие функции и внедрит новые. Одним из таких нововведений будет оплата проезда по геолокации пассажира.
Система автоматически определит маршрут и транспортное средство, в котором находится пассажир. Она запросит подтверждение оплаты, спишет средства с выбранного проездного билета и предоставит отчёт об оплате.
Уточняется, что система будет работать через Bluetooth, что сделает процесс более удобным для пользователей.
