Петербург раскошелится на 150 млн: оплата проезда станет проще

Петербург готов выделить 150 миллионов рублей на развитие системы электронного контроля оплаты проезда. Конкурс на сайте госзакупок объявил СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Фото: commons.wikimedia.org by Rosario Melli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автобус

Новые функции системы

Предполагается, что подрядчик усовершенствует существующие функции и внедрит новые. Одним из таких нововведений будет оплата проезда по геолокации пассажира.

Оплата по местоположению

Система автоматически определит маршрут и транспортное средство, в котором находится пассажир. Она запросит подтверждение оплаты, спишет средства с выбранного проездного билета и предоставит отчёт об оплате.

Технология работы системы

Уточняется, что система будет работать через Bluetooth, что сделает процесс более удобным для пользователей.