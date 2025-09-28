Прямое сообщение с Персидским заливом: Иран передал 34 км России

Иран передал российской компании участок протяжённостью 34 километра для начала строительства железнодорожной линии Решт-Астара.
Это заявление сделала министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег.
Министр уточнила, что примерно половина из запланированных 162 километров пути уже приобретена под строительство. Она отметила, что первоначально процесс выкупа земель шёл медленно и сопряжён с трудностями. Однако Иран намерен завершить этот процесс к марту 2026 года.
Проект реализуется в рамках международного транспортного коридора "Север — Юг", соглашение о котором было заключено Москвой и Тегераном в 2023 году. Предполагается, что участок дороги обеспечит сквозное железнодорожное сообщение с портами Персидского залива.
Общая стоимость проекта оценивается в 1,6 миллиарда евро. По достигнутым договорённостям, Россия и Иран будут совместно финансировать проектирование и строительство объекта, а также организуют совместные поставки необходимых для реализации проекта товаров и услуг, пишет РИА Новости.
