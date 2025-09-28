Не знаете, как копить? Вот чёткий план действий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:44
Экономика

Перед началом формирования накоплений важно реалистично оценить свои возможности и определить комфортную сумму взноса, которая не будет создавать чрезмерной нагрузки на бюджет.

Стопки монет на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Стопки монет на столе

Такую рекомендацию дал Сергей Беляков, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

Учёт расходов

Для начала необходимо произвести учёт расходов: подсчитать, сколько денег уходит на аренду жилья, оплату связи, транспорта и продуктов. Беляков советует также проверить подписки и мелкие платежи, а также обратить внимание на количество спонтанных покупок.

Выбор финансового инструмента

Выбор инструмента для накоплений зависит от поставленных целей и сроков. Если речь идет о подготовке к небольшим покупкам в ближайшее время, рекомендуются банковские депозиты или накопительные счета с быстрым доступом к средствам. Для долгосрочных целей (например, к пенсии или крупным покупкам в будущем) подходит программа долгосрочных сбережений.

Долгосрочные сбережения

В рамках программы долгосрочных сбережений негосударственные пенсионные фонды вкладывают средства в надежные активы, что позволяет оберегать накопления от рисков, обеспечивать инвестиционный доход и защищать их от инфляции. Порог входа в программу минимален, всего 2000 рублей в год.

 Избежание досрочных снятий

Чтобы избежать соблазна снять деньги заранее, полезно знать условия договора ПДС. При досрочном забирании вложенных средств возможна потеря части выгоды, что подчёркивает значимость данного соглашения, пишет Лента.ру.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

