Не знаете, как копить? Вот чёткий план действий

Перед началом формирования накоплений важно реалистично оценить свои возможности и определить комфортную сумму взноса, которая не будет создавать чрезмерной нагрузки на бюджет.
Такую рекомендацию дал Сергей Беляков, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).
Для начала необходимо произвести учёт расходов: подсчитать, сколько денег уходит на аренду жилья, оплату связи, транспорта и продуктов. Беляков советует также проверить подписки и мелкие платежи, а также обратить внимание на количество спонтанных покупок.
Выбор инструмента для накоплений зависит от поставленных целей и сроков. Если речь идет о подготовке к небольшим покупкам в ближайшее время, рекомендуются банковские депозиты или накопительные счета с быстрым доступом к средствам. Для долгосрочных целей (например, к пенсии или крупным покупкам в будущем) подходит программа долгосрочных сбережений.
В рамках программы долгосрочных сбережений негосударственные пенсионные фонды вкладывают средства в надежные активы, что позволяет оберегать накопления от рисков, обеспечивать инвестиционный доход и защищать их от инфляции. Порог входа в программу минимален, всего 2000 рублей в год.
Чтобы избежать соблазна снять деньги заранее, полезно знать условия договора ПДС. При досрочном забирании вложенных средств возможна потеря части выгоды, что подчёркивает значимость данного соглашения, пишет Лента.ру.
