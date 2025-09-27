15 млрд — не предел: как буддийские регионы России превратятся в туристическую Мекку

Развитие паломнического туризма в буддистских регионах России может принести значительные доходы.

Фото: flickr.com by mwibawa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Статуя Будды

По предварительным оценкам, эти регионы смогут получать дополнительно около 15 млрд рублей в год. Об этом заявил Алексей Шемякин, исполнительный директор Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, на III Международном буддийском форуме.

Туристический маршрут "Буддийское кольцо России"

Шемякин также предложил создание туристического маршрута "Буддийское кольцо России" длиной 5,4 тыс. км, который объединил бы Калмыкию и сибирские регионы, где исповедуется буддизм. Для координации работы необходимо создание единого специализированного туроператора, который займется бронированием, маркетингом и стандартизацией паломнического туризма. Важно, чтобы проект сопровождался представителями буддийского духовенства.

Золотой квадрат российского буддийского наследия

Бурятия, Калмыкия, Тыва и Забайкалье формируют "золотой квадрат" российского буддийского наследия и уже демонстрируют устойчивый рост туристического потока.

III Международный форум "Буддийский мир в новом тысячелетии", проходящий с 25 по 28 сентября в Элисте, был организован по поручению президента РФ Владимира Путина. На форуме участвуют делегации из около 35 стран, включая представителей буддийского духовенства, учителей и духовных наставников, пишет ТАСС.