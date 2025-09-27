Отличные новости для кошелька: эти овощи и фрукты стали намного дешевле

По данным аналитической группы NTech, в период с 15 по 21 сентября 2025 года на российском рынке овощей и фруктов наиболее заметное снижение цен, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, зафиксировано на капусту и апельсины — на 21% и 13% соответственно.

Кроме того, на 11% снизилась стоимость мандаринов. Средневзвешенная цена за килограмм капусты составила 191,91 рубля. Также отмечено удешевление картофеля на 7% (до 38,11 рубля за килограмм), томатов на 3% (до 182,43 рубля за килограмм) и моркови на 2% (до 37,48 рубля за килограмм).

Также эксперты отмечают повышение цен на некоторые другие виды плодоовощной продукции. В частности, в указанный период дыни и персики стали дороже на 20% — их стоимость составила 85,95 и 219,84 рубля за килограмм соответственно. Цена на нектарины увеличилась на 16% (до 200,06 рубля за килограмм), а на арбузы — на 13% (до 29,97 рубля за килограмм), пишет ТАСС.