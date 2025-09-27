Кисловодск обошёл сам себя: туристы оставляют городу больше денег, чем курортный сбор

Кисловодск вновь оказался в центре внимания: именно этот город на Ставрополье стал единственным, где сумма туристического налога превысила показатели курортного сбора. Для курортной столицы региона это стало важным сигналом — динамика показывает, что туристическая отрасль здесь развивается быстрее, чем в других популярных направлениях Кавказских Минеральных Вод.
По итогам первого полугодия 2025 года сбор с туристов вырос более чем на 10%. Для города, чья экономика во многом опирается на санаторно-курортный комплекс, подобная тенденция открывает новые перспективы для инвестиций в инфраструктуру, сервис и благоустройство.
"Сумма турналога в Кисловодске превысила показатели курортного сбора на 10%, что делает город единственным на Ставрополье, где наблюдается рост туристического налога по сравнению с курортным сбором за аналогичный период прошлого года", — сказал глава города Евгений Моисеев.
В первой половине 2024 года Кисловодск собрал более 119 миллионов рублей курортного сбора. А уже в январе-июне 2025-го поступления от туристического налога превысили 132 миллиона рублей. По словам мэра, эти средства напрямую отражают рост интереса отдыхающих к городу.
"Увеличение бюджета позволяет инвестировать в развитие инфраструктуры, улучшение сервиса и создание новых возможностей для отдыхающих и жителей города", — подчеркнул глава города.
Рост поступлений означает, что в городе смогут активнее строить дороги, развивать гостиничный бизнес, SPA-центры, обновлять санатории и благоустраивать парки. Для туриста это выражается в более качественном отдыхе, а для жителей — в улучшении городской среды.
Кисловодск — единственный город в регионе, где новая система налогообложения показала рост относительно прежнего курортного сбора.
Ошибка: игнорировать туристический налог при расчёте бюджета поездки.
Последствие: непредвиденные расходы на отдыхе.
Альтернатива: заранее уточнить сумму налога и заложить её в общие затраты.
Ошибка: бронировать жильё у нелегальных арендодателей.
Последствие: риск переплаты или двойного налогообложения.
Альтернатива: выбирать официальные сервисы аренды жилья или отели с прозрачной системой оплаты.
А что если туристический налог продолжит расти? Для города это будет означать дополнительные сотни миллионов рублей в бюджет. Эти деньги можно направить на реконструкцию санаториев, создание новых терренкуров, велодорожек, а также на развитие культурных мероприятий. Но есть и другая сторона: слишком высокая нагрузка на туриста может снизить привлекательность отдыха. Поэтому баланс здесь критически важен.
|Плюсы
|Минусы
|Пополнение бюджета города
|Дополнительные расходы для туриста
|Возможность развития инфраструктуры
|Риск снижения конкурентоспособности по сравнению с регионами без налога
|Повышение качества сервиса
|Недовольство части отдыхающих
|Прозрачность финансовых потоков
|Усложнение администрирования для малых арендодателей
Как выбрать жильё с учётом туристического налога?
Лучше бронировать гостиницы и санатории, где сумма налога сразу включена в счёт — это избавит от неприятных сюрпризов.
Сколько стоит туристический налог в Кисловодске?
Точная сумма зависит от категории проживания и длительности отдыха. В среднем это несколько сотен рублей за человека за весь период.
Что лучше: курортный сбор или туристический налог?
Для города выгоднее туристический налог — он обеспечивает стабильные поступления и прозрачный контроль. Для туриста разница минимальна, если всё заранее учтено в стоимости.
Миф: туристический налог сильно удорожает отдых.
Правда: его доля в расходах составляет малую часть бюджета поездки.
Миф: налог платят только в дорогих отелях.
Правда: он действует для всех категорий размещения, включая хостелы и квартиры.
Миф: деньги уходят "в никуда".
Правда: средства направляются в бюджет города на благоустройство и развитие курорта.
В Кисловодске насчитывается более 80 санаториев, каждый из которых вносит вклад в налоговые поступления.
Город занимает первое место среди курортов Ставрополья по количеству отдыхающих в год.
Терренкур "Кольцо Кисловодска" считается одним из самых длинных и популярных в России — его благоустройство также финансируется за счёт налогов.
2018 год: в России вводится курортный сбор в пилотных регионах, включая Ставропольский край.
2022 год: обсуждаются первые итоги и эффективность сбора.
2024 год: в Кисловодске собирают более 119 млн рублей курортного сбора за полгода.
2025 год: туристический налог заменяет курортный сбор и приносит городу свыше 132 млн рублей.
