Кисловодск обошёл сам себя: туристы оставляют городу больше денег, чем курортный сбор

5:42
Экономика

Кисловодск вновь оказался в центре внимания: именно этот город на Ставрополье стал единственным, где сумма туристического налога превысила показатели курортного сбора. Для курортной столицы региона это стало важным сигналом — динамика показывает, что туристическая отрасль здесь развивается быстрее, чем в других популярных направлениях Кавказских Минеральных Вод.

Номер в отеле
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Номер в отеле

По итогам первого полугодия 2025 года сбор с туристов вырос более чем на 10%. Для города, чья экономика во многом опирается на санаторно-курортный комплекс, подобная тенденция открывает новые перспективы для инвестиций в инфраструктуру, сервис и благоустройство.

"Сумма турналога в Кисловодске превысила показатели курортного сбора на 10%, что делает город единственным на Ставрополье, где наблюдается рост туристического налога по сравнению с курортным сбором за аналогичный период прошлого года", — сказал глава города Евгений Моисеев.

Что произошло

В первой половине 2024 года Кисловодск собрал более 119 миллионов рублей курортного сбора. А уже в январе-июне 2025-го поступления от туристического налога превысили 132 миллиона рублей. По словам мэра, эти средства напрямую отражают рост интереса отдыхающих к городу.

"Увеличение бюджета позволяет инвестировать в развитие инфраструктуры, улучшение сервиса и создание новых возможностей для отдыхающих и жителей города", — подчеркнул глава города.

Рост поступлений означает, что в городе смогут активнее строить дороги, развивать гостиничный бизнес, SPA-центры, обновлять санатории и благоустраивать парки. Для туриста это выражается в более качественном отдыхе, а для жителей — в улучшении городской среды.

Кисловодск — единственный город в регионе, где новая система налогообложения показала рост относительно прежнего курортного сбора.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать туристический налог при расчёте бюджета поездки.

  • Последствие: непредвиденные расходы на отдыхе.

  • Альтернатива: заранее уточнить сумму налога и заложить её в общие затраты.

  • Ошибка: бронировать жильё у нелегальных арендодателей.

  • Последствие: риск переплаты или двойного налогообложения.

  • Альтернатива: выбирать официальные сервисы аренды жилья или отели с прозрачной системой оплаты.

А что если…

А что если туристический налог продолжит расти? Для города это будет означать дополнительные сотни миллионов рублей в бюджет. Эти деньги можно направить на реконструкцию санаториев, создание новых терренкуров, велодорожек, а также на развитие культурных мероприятий. Но есть и другая сторона: слишком высокая нагрузка на туриста может снизить привлекательность отдыха. Поэтому баланс здесь критически важен.

Плюсы и минусы туристического налога

Плюсы Минусы
Пополнение бюджета города Дополнительные расходы для туриста
Возможность развития инфраструктуры Риск снижения конкурентоспособности по сравнению с регионами без налога
Повышение качества сервиса Недовольство части отдыхающих
Прозрачность финансовых потоков Усложнение администрирования для малых арендодателей

FAQ

Как выбрать жильё с учётом туристического налога?
Лучше бронировать гостиницы и санатории, где сумма налога сразу включена в счёт — это избавит от неприятных сюрпризов.

Сколько стоит туристический налог в Кисловодске?
Точная сумма зависит от категории проживания и длительности отдыха. В среднем это несколько сотен рублей за человека за весь период.

Что лучше: курортный сбор или туристический налог?
Для города выгоднее туристический налог — он обеспечивает стабильные поступления и прозрачный контроль. Для туриста разница минимальна, если всё заранее учтено в стоимости.

Мифы и правда

  • Миф: туристический налог сильно удорожает отдых.
    Правда: его доля в расходах составляет малую часть бюджета поездки.

  • Миф: налог платят только в дорогих отелях.
    Правда: он действует для всех категорий размещения, включая хостелы и квартиры.

  • Миф: деньги уходят "в никуда".
    Правда: средства направляются в бюджет города на благоустройство и развитие курорта.

Интересные факты

  1. В Кисловодске насчитывается более 80 санаториев, каждый из которых вносит вклад в налоговые поступления.

  2. Город занимает первое место среди курортов Ставрополья по количеству отдыхающих в год.

  3. Терренкур "Кольцо Кисловодска" считается одним из самых длинных и популярных в России — его благоустройство также финансируется за счёт налогов.

Исторический контекст

  • 2018 год: в России вводится курортный сбор в пилотных регионах, включая Ставропольский край.

  • 2022 год: обсуждаются первые итоги и эффективность сбора.

  • 2024 год: в Кисловодске собирают более 119 млн рублей курортного сбора за полгода.

  • 2025 год: туристический налог заменяет курортный сбор и приносит городу свыше 132 млн рублей.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
