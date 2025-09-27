Студент, карьерист, владелец квартиры: как меняется порог входа в недвижку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
По словам Владимира Шмелева, зампредседателя комитета по недвижимости Союза пиарщиков России, в среднем люди приобретают первую недвижимость ближе к 30 годам.

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

Возраст как фактор

Это связано с тем, что до 22-23 лет большинство заняты учебой, затем переживают период карьерного становления, и лишь после этого у них появляется достаточная финансовая база для покупки или оформления ипотеки. 

Мотивация и инвестиции

Возраст 28-30 лет является наиболее распространённым для входа на рынок недвижимости. Мотивы покупки также различны: молодое поколение часто рассматривает жильё либо как инвестиционный инструмент, либо как место для проживания.

Более рациональные покупатели могут инвестировать в коммерческую недвижимость, сдавать ее в аренду и снимать жилье более высокого класса, что требует финансовой грамотности и долгосрочного планирования.

Важно, что недвижимость остается надёжным способом инвестирования. В отличие от банковских депозитов или фондового рынка, она сохраняет стабильность. Даже если доходность от аренды невысока, капитализация играет важную роль, пишет АБН24.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
