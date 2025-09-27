Россия вырвала Индию из рук конкурентов: как Эфко переписала правила масляной гонки

Группа компаний "Эфко", один из крупнейших производителей продуктов питания в России, сделала важный шаг в развитии международной торговли. По итогам сезона 2024-2025 годов компания впервые заняла лидирующую позицию по поставкам подсолнечного масла в Индию, обогнав конкурентов и закрепив за собой статус главного экспортёра на этом динамичном рынке.

По данным отраслевой статистики, общий экспорт подсолнечного масла из России достиг 3,96 млн тонн. Из этого объёма 1,55 млн тонн было направлено в Индию. Только "Эфко" реализовала почти 564 тыс. тонн, а суммарные поставки масел, включая соевое и рапсовое, составили около 800 тыс. тонн. Такой результат стал ключевым фактором успеха компании в Азии.

"Мы много работаем с Индией, поставляем продукцию наливом танкерами. Мы не только привозим и показываем нашу продукцию, но и представляем инновационные разработки", — отметил исполнительный директор совета директоров ГК Сергей Иванов.

По словам Иванова, индийские партнёры проявляют особый интерес к новым технологиям, например к сладким белкам — аналогу сахара, созданному на белковой основе. Этот продукт компания активно продвигает на международном рынке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать специфику индийского рынка.

→ Последствие: Потеря доли в пользу локальных производителей.

→ Альтернатива: Анализировать привычки индийских потребителей и адаптировать ассортимент.

Ошибка: Ставить только на традиционные продукты.

→ Последствие: Отставание от трендов в сегменте здорового питания.

→ Альтернатива: Продвигать инновации — белковые заменители сахара, функциональные масла.

Ошибка: Недооценивать роль выставок.

→ Последствие: Слабая узнаваемость бренда на международной арене.

→ Альтернатива: Активное участие в World Food India и аналогичных форумах.

А что если…

А что если российские компании активнее выйдут на рынки Юго-Восточной Азии с инновационными продуктами? Потенциал здесь огромен. Например, в Индонезии и Вьетнаме растёт спрос на соевое масло и заменители сахара. Если "Эфко" закрепит позиции в Индии, логичным шагом станет экспансия в эти страны.

Плюсы и минусы сотрудничества с Индией

Плюсы Минусы Огромный рынок сбыта Высокая конкуренция Спрос на инновационные продукты Требования к сертификации Возможность долгосрочных контрактов Логистическая удалённость Рост потребления масел Валютные риски FAQ Как выбрать масло для экспорта в Индию?

Лучше всего востребовано подсолнечное масло премиального качества, но интерес растёт и к соевому и рапсовому. Сколько стоит участие в выставке World Food India?

Затраты зависят от площади стенда и формата представления продукции. Коллективные экспозиции позволяют снизить расходы. Что лучше для выхода на рынок — индивидуальное участие или совместная экспозиция?

Совместные стенды эффективнее для новичков, так как позволяют снизить издержки и привлечь больше внимания. Мифы и правда Миф: Индия закупает только дешёвое масло.

Правда: На рынке ценится и премиальный сегмент, особенно среди городского населения.

Миф: Российские компании не могут конкурировать с Аргентиной или Украиной.

Правда: Россия уже стала одним из крупнейших поставщиков, обогнав ряд конкурентов.

Миф: На выставках нет смысла участвовать — всё решают цены.

Правда: Контакты и презентация инноваций играют ключевую роль. 3 интересных факта Подсолнечное масло занимает почти 60% импорта растительных масел Индии. Россия ежегодно экспортирует масла более чем в 70 стран. Индийский рынок продуктов питания растёт на 10-12% в год, что делает его одним из самых перспективных в мире. Исторический контекст 2010-е годы: Россия наращивает экспорт подсолнечного масла в Европу.

2020-е годы: акцент смещается в сторону Азии, прежде всего Китая и Индии.

2024-2025 годы: "Эфко" выходит в лидеры по поставкам масла в Индию, укрепляя позиции страны на мировом рынке.