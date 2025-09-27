Коммуналка подорожает: россиянам озвучили новые тарифы на 2026-2028 годы

Ожидается, что стоимость коммунальных услуг в России вырастет в ближайшие годы.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жилищно-коммунальные услуги

Согласно прогнозу социально-экономического развития страны, разработанному Министерством экономического развития, индексация тарифов на коммунальные услуги в 2026 году составит 9,9%, в 2027 году — 8,7%, а в 2028 году — 7,1%.

Региональная дифференциация тарифов

Важно отметить, что указанные показатели будут корректироваться в зависимости от специфических условий каждого региона. На конечную стоимость коммунальных услуг в конкретном субъекте РФ повлияет доля затрат на газ, электричество и другие энергоресурсы в общей выручке ресурсоснабжающих организаций, пишет ТАСС.

Инвестиции в модернизацию инфраструктуры

В период с 2026 по 2028 годы планируется увеличение выручки ресурсоснабжающих организаций в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения для финансирования инвестиционных программ.

Ежегодно к выручке будет добавляться 1,5% с целевым назначением — модернизация коммунальной инфраструктуры. Эти дополнительные средства позволят улучшить состояние коммунальных сетей и повысить качество предоставляемых услуг.