Бизнес-ланч или доставка? Как общепит в России адаптируются к изменениям спроса

Марина Загородная, руководитель управления розничного бизнеса "Т-Бизнеса", представила экспертную оценку ресторанной индустрии.
В России функционирует более 200 тысяч заведений общественного питания, и ежегодно этот показатель увеличивается на десятки тысяч. Все они ориентированы на обслуживание физических лиц. В 2024 году рынок продемонстрировал рост в 20% — объём свыше 3,4 трлн рублей.
Москва и Санкт-Петербург остаются лидерами по объему спроса. Однако такие города-миллионники, как Краснодар, Ростов-на-Дону и Новосибирск, активно демонстрируют аналогичные темпы роста, как в показателях, так и в уровне предоставляемого сервиса.
Значительным драйвером развития стали сервисы доставки и дарк-кухни. За последние два года этот сегмент увеличился более чем на 30%, при этом заказы на вынос и доставка составляют почти половину оборота в городах. Удобство оплаты играет ключевую роль, включая использование терминалов, мобильных платежей, QR-кодов и решений для курьеров.
В условиях нестабильности прогнозирования себестоимости важно отслеживать аналитику в режиме реального времени, учитывая сезонные колебания. Проблема подбора персонала остаётся актуальной. Молодые сотрудники часто не задерживаются надолго, а в летний период официанты уходят на работу в курортные зоны.
Растущие зарплатные ожидания делают выгодным внедрение технологий для облегчения работы сотрудников, например, кассовые аппараты с CRM-системами, которые сокращают время обслуживания и позволяют уделять больше внимания клиентам.
Поиск новых клиентов остается важным аспектом. Даже при высоком качестве продукции необходимо привлекать посетителей. В условиях ограниченного рекламного бюджета эффективны новые маркетинговые инструменты.
"Т-Банк" предлагает ресторанам размещение в категориях кэшбэка, что позволяет гостям находить заведения непосредственно в приложении. Это обеспечивает охват целевой аудитории и таргетинг на конкретный район, избегая затрат на рекламу по всей стране, пишет РБК.
