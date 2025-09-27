МРОТ растёт — ваши больничные и отпускные станут больше с 2026 года

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:29
Экономика

С 2026 года ожидается увеличение минимальной оплаты труда (МРОТ), что автоматически отразится на минимальных суммах, выплачиваемых по больничным листам, в связи с беременностью и родами, а также на отпускных. 

Пятитысячные купюры
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пятитысячные купюры

Евгений Машаров, член Комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов, подчеркнул, что размер МРОТ играет важную роль в различных социально-трудовых аспектах.

Влияние на выплаты и взносы

Минимальная заработная плата напрямую влияет на размер компенсаций за отпуск, командировочных расходов, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет, а также на величину страховых взносов. Как отметил Машаров, влияние МРОТ распространяется на широкий спектр выплат, пишет ТАСС.

Пенсии и ответственность работодателей

Эксперт также уточнил, что текущие пенсионные выплаты не зависят от МРОТ, однако будущие пенсии будут затронуты, поскольку увеличение МРОТ приведёт к росту отчислений в Социальный фонд России. Правительство ранее заявило о планах увеличить МРОТ более чем на 20% в 2026 году.

Юрист Рината Шайдуллина предупредила, что работодатели, не обеспечивающие выплату заработной платы не ниже установленного МРОТ, могут быть подвергнуты штрафным санкциям.

Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
