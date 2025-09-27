МРОТ растёт — ваши больничные и отпускные станут больше с 2026 года

С 2026 года ожидается увеличение минимальной оплаты труда (МРОТ), что автоматически отразится на минимальных суммах, выплачиваемых по больничным листам, в связи с беременностью и родами, а также на отпускных.
Евгений Машаров, член Комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов, подчеркнул, что размер МРОТ играет важную роль в различных социально-трудовых аспектах.
Минимальная заработная плата напрямую влияет на размер компенсаций за отпуск, командировочных расходов, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет, а также на величину страховых взносов. Как отметил Машаров, влияние МРОТ распространяется на широкий спектр выплат, пишет ТАСС.
Эксперт также уточнил, что текущие пенсионные выплаты не зависят от МРОТ, однако будущие пенсии будут затронуты, поскольку увеличение МРОТ приведёт к росту отчислений в Социальный фонд России. Правительство ранее заявило о планах увеличить МРОТ более чем на 20% в 2026 году.
Юрист Рината Шайдуллина предупредила, что работодатели, не обеспечивающие выплату заработной платы не ниже установленного МРОТ, могут быть подвергнуты штрафным санкциям.
