Ставка на премиум-сегмент: камчатский краб будет покорять Индию

Экономика

Российские фирмы, специализирующиеся на морепродуктах и рыбной продукции, участвуют в World Food India 2025 в Нью-Дели и изучают возможности для начала экспорта в Индию.

Перспективы в премиум-сегменте

Компания "Русский краб", занимающаяся добычей краба, планирует предложить индийским потребителям свою продукцию премиум-класса, включая королевские сорта краба. Петр Подлесный, глава отдела продаж "Русского краба", отметил, что речь идет о крабах высшего качества, в основном о замороженных конечностях камчатского краба и краба опилио. Подлесный подчеркнул, что, учитывая огромную численность населения Индии, компания будет ориентироваться на состоятельных граждан, в основном на рестораны и пятизвездочные отели.

В настоящее время компания ведет переговоры и рассматривает различные варианты сотрудничества, включая дистрибуцию и другие типы партнерства. Подлесный выразил надежду, что по результатам выставки будут заключены первые контракты.

Ставку на здоровое питание

Компания Food Team, занимающаяся переработкой рыбы, также выразила заинтересованность в расширении экспорта в Индию. Олеся Попова, учредитель Food Team, подчеркнула, что компания планирует поставлять продукты глубокой переработки, предназначенные для здорового питания, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
