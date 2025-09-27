Фермеры теряют миллиарды: на Дону объявлена федеральная ЧС

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС поддержала просьбу правительства Ростовской области о присвоении федерального характера чрезвычайной ситуации в регионе.

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь, отметив, что в настоящее время идёт оформление данного решения.

Проблемы с урожаем

В ходе встречи губернатора с руководителями сельхозпредприятий Цимлянского района, главы хозяйств рассказали о проблемах прошедшей полевой страды. Из-за возвратных заморозков и засухи в районе погибло более 10 тыс. га посевов, а урожайность снизилась с 35 ц/га в 2024 году до 27 ц/га в 2025 году. Хозяйства терпят серьёзные убытки и просят о помощи.

Аномальные погодные условия

В этом году в донском регионе пострадало или погибло около 1 млн га посевов. Региональный режим ЧС был введен из-за заморозков в 43 районах и засухи в 27. На площади 203 тыс. га урожай был уничтожен, что затронуло более 550 сельхозпредприятий. По предварительной экспертизе Минсельхоза РФ, общий ущерб составил почти 4 млрд рублей, однако оценка продолжается в 5 районах, где режим ЧС был введен в сентябре, что может увеличить итоговую сумму.

Финансовые последствия

По оценке ассоциации "Народный фермер", в 2025 году из-за почвенной засухи сельхозпроизводители Ростовской области и Краснодарского края недополучат порядка 70-80 млрд рублей только по зерновым и зернобобовым культурам, пишет РБК.