Каждый бокал как путешествие: южнокорейский бизнес предлагает новый шаг в мире вина

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Наливать вино из крана, а не из бутылки — совершенно новое предложение для клиентов. Для тех, кто не разбирается в винах, выбор среди множества бутылок и регионов может показаться настоящей дилеммой.

Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free for commercial use бар с самообслуживанием

Такое пространственное решение предлагает южнокорейский Tap Shop Bar с системой самообслуживания.

Самообслуживание и разнообразие

Внутри заведения в Сеуле расположено примерно 40 кранов, каждый из которых подаёт вино из отдельной бутылки. Гости могут внимательно изучать этикетки и наливать вино в бокалы, пробуя разные сорта со всего мира, не заказывая целую бутылку. Если кто-то полюбит определённое вино, в винном магазине при баре доступны бутылки по ценам, близким к розничным, упакованные в лёд для удобства доставки. Для любителей крепких напитков предусмотрен выбор виски.

Доступное меню

Меню с блюдами не менее привлекательно, чем напитки. Здесь представлены разнообразные пасты с анчоусами и устрицами, токпокки с сыром рокфор, картофель фри и даже жареный рис с кимчи — и всё это по доступным ценам.