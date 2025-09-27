Каждый бокал как путешествие: южнокорейский бизнес предлагает новый шаг в мире вина

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Наливать вино из крана, а не из бутылки — совершенно новое предложение для клиентов. Для тех, кто не разбирается в винах, выбор среди множества бутылок и регионов может показаться настоящей дилеммой.

Такое пространственное решение предлагает южнокорейский Tap Shop Bar с системой самообслуживания.

Самообслуживание и разнообразие 

Внутри заведения в Сеуле расположено примерно 40 кранов, каждый из которых подаёт вино из отдельной бутылки. Гости могут внимательно изучать этикетки и наливать вино в бокалы, пробуя разные сорта со всего мира, не заказывая целую бутылку. Если кто-то полюбит определённое вино, в винном магазине при баре доступны бутылки по ценам, близким к розничным, упакованные в лёд для удобства доставки. Для любителей крепких напитков предусмотрен выбор виски. 

Доступное меню 

Меню с блюдами не менее привлекательно, чем напитки. Здесь представлены разнообразные пасты с анчоусами и устрицами, токпокки с сыром рокфор, картофель фри и даже жареный рис с кимчи — и всё это по доступным ценам. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
