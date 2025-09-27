Игра не по правилам: страны БРИКС раскритиковали США за принудительные тарифы

Страны БРИКС выразили свою обеспокоенность в совместном заявлении, касающемся введения тарифов со стороны США.
Они отметили, что такие меры могут привести к "неопределённости" в мировой торговле и назвали это "принуждением".
Заявление было сделано по итогам встречи министров иностранных дел стран-участниц БРИКС на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США). На встрече председательствовал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. В 2026 году Индия возглавит БРИКС.
Страны БРИКС высказали серьёзную обеспокоенность в связи с введением США торговых пошлин.
"Рост односторонних тарифных и нетарифных мер искажает торговлю и противоречит правилам ВТО. Такие практики могут привести к фрагментации мировой торговли и маргинализации Глобального Юга", — говорится в заявлении.
Ограничения в торговле приводят к повышению тарифов и введению нетарифных мер, что может усугубить существующее экономическое неравенство и негативно сказаться на глобальном экономическом развитии, пишет индийское издание The Tribune.
Страны БРИКС выразили намерение продолжать расширение, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, который назвал эту организацию "антиамериканской группировкой".
