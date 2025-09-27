Игра не по правилам: страны БРИКС раскритиковали США за принудительные тарифы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Страны БРИКС выразили свою обеспокоенность в совместном заявлении, касающемся введения тарифов со стороны США.

БРИКС
Фото: commons.wikimedia.org by Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
БРИКС

Они отметили, что такие меры могут привести к "неопределённости" в мировой торговле и назвали это "принуждением".

Встреча министров иностранных дел

Заявление было сделано по итогам встречи министров иностранных дел стран-участниц БРИКС на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США). На встрече председательствовал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. В 2026 году Индия возглавит БРИКС.

Торговые ограничения и экономическое неравенство

Страны БРИКС высказали серьёзную обеспокоенность в связи с введением США торговых пошлин.

"Рост односторонних тарифных и нетарифных мер искажает торговлю и противоречит правилам ВТО. Такие практики могут привести к фрагментации мировой торговли и маргинализации Глобального Юга", — говорится в заявлении.

Ограничения в торговле приводят к повышению тарифов и введению нетарифных мер, что может усугубить существующее экономическое неравенство и негативно сказаться на глобальном экономическом развитии, пишет индийское издание The Tribune.

Намерения к расширению БРИКС

Страны БРИКС выразили намерение продолжать расширение, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, который назвал эту организацию "антиамериканской группировкой".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
