Итальянский суд ударил по нефтяникам: 6 компаний сговорились по ценам на топливо

Антимонопольный регулятор Италии (AGCM) наложил штрафы на шесть крупных нефтяных компаний, общая сумма которых составила 936 миллионов евро.
Этот штраф стал одним из самых крупных, когда-либо наложенных национальным регулятором в Европе, как отмечает Financial Times.
Самый крупный штраф был наложен на компанию Eni, которая обязана заплатить 336 миллионов евро. Другие участники сговора, включая Esso (принадлежащую ExxonMobil), итальянскую IP и кувейтскую Q8, были оштрафованы на суммы от 129 до 172 миллионов евро. Итальянская компания Saras и голландская Tamoil получили штрафы меньшего размера, менее 100 миллионов евро.
AGCM заявил, что крупнейшие нефтяные компании, работающие в Италии, участвовали в антиконкурентном соглашении, направленном на манипуляцию ценами на топливо. Эти компании сговорились относительно стоимости биокомпонента, который добавлялся к цене топлива.
Согласно данным AGCM, сговор был организован в 2020 году и продолжался три года. За этот период цена на биокомпонент возросла с 20 евро за кубический метр до 60 евро, что существенно повысило стоимость топлива.
Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.