Квартиры в Питере больше не по карману? Суммы, от которых захватывает дух

За третий квартал 2025 года аренда однокомнатных квартир в Санкт-Петербурге подорожала на 11,4% и сейчас составляет 43,3 тыс. рублей в месяц.
Двухкомнатные квартиры увеличились в цене на 6,9%, достигнув 52,5 тыс. рублей, а трехкомнатные — на 1,7%, до 65 тыс. рублей. Эти данные представлены в исследовании рынка аренды жилья в 70 городах и регионах России портала "Мир квартир".
Согласно оценкам аналитиков, с июля по сентябрь съёмные квартиры в среднем по стране подорожали меньшими темпами — в пределах 4-6%. Одним из факторов, способствующих росту цен, стало сокращение предложения всех типов квартир, что усилило конкуренцию среди арендаторов за ликвидные объекты.
Продолжается обычное для осени оживление на рынке аренды: предложение сокращается, ставки растут, говорит генеральный директор "Мир квартир" Павел Луценко. В прошлом году рынок аренды перестраивался после отмены льготной ипотеки, и многие потенциальные покупатели переориентировались на съём жилья, пишет РБК.
