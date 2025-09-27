Квартиры в Питере больше не по карману? Суммы, от которых захватывает дух

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

За третий квартал 2025 года аренда однокомнатных квартир в Санкт-Петербурге подорожала на 11,4% и сейчас составляет 43,3 тыс. рублей в месяц.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ аренда апартаментов

Двухкомнатные квартиры увеличились в цене на 6,9%, достигнув 52,5 тыс. рублей, а трехкомнатные — на 1,7%, до 65 тыс. рублей. Эти данные представлены в исследовании рынка аренды жилья в 70 городах и регионах России портала "Мир квартир".

Сравнение с другими регионами

Согласно оценкам аналитиков, с июля по сентябрь съёмные квартиры в среднем по стране подорожали меньшими темпами — в пределах 4-6%. Одним из факторов, способствующих росту цен, стало сокращение предложения всех типов квартир, что усилило конкуренцию среди арендаторов за ликвидные объекты.

Осеннее оживление на рынке аренды

Продолжается обычное для осени оживление на рынке аренды: предложение сокращается, ставки растут, говорит генеральный директор "Мир квартир" Павел Луценко. В прошлом году рынок аренды перестраивался после отмены льготной ипотеки, и многие потенциальные покупатели переориентировались на съём жилья, пишет РБК.