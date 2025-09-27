Грядёт термальный взрыв: почему спа-комплексы в России растут как грибы

За первые восемь месяцев 2025 года в России наблюдается заметный рост интереса к строительству термальных комплексов. Количество запросов увеличилось на 8,1% по сравнению с прошлым годом, а запросы на покупку профильных франшиз выросли на 11%.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info термальный источник

Причины роста интереса

Эксперты связывают этот рост с повышенным спросом на спа-услуги, банные комплексы и термы, а также с высокой окупаемостью данных проектов. Инвестиции в термальные комплексы могут окупиться всего за три года, при этом доходность превышает 30% годовых, что значительно выше средних показателей на рынке коммерческой недвижимости.

Существующие и планируемые термальные комплексы

В России сейчас насчитывается 74 термальных комплекса общей площадью 445 тыс. кв. метров. В 2025 году планируется запуск еще 36 объектов, включая проекты девелоперов жилья, владельцев отелей и коммерческой недвижимости, согласно "Ъ".