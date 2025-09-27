Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хрустящая корочка и нежная начинка: раскроем тайну идеальных яблочных оладий в аэрофритюрнице
Анита Цой отправила Памеле Андерсон ящик солёных огурцов: что заставило певицу сделать такой презент
Литий и полет: почему электрическая зубная щетка вызывает столько вопросов в аэропорту
Швейцарские учёные перевернули представление об океане: нашли секрет, который скрывался миллиарды лет
Силовые тренировки после 40: не просто фитнес, а медицинская страховка для долголетия
Энергия утекает, как вода сквозь пальцы — но слышат этот сигнал организма только внимательные
Маленькое существо обмануло смерть: медуза, которая умеет возвращать время вспять
Змея-мутант из Австралии: новая находка может лишить прежних чемпионов звания самых ядовитых
Цифровая торговля в Ханчжоу: Wildberries готовится покорить китайский рынок

Грядёт термальный взрыв: почему спа-комплексы в России растут как грибы

Экономика

За первые восемь месяцев 2025 года в России наблюдается заметный рост интереса к строительству термальных комплексов. Количество запросов увеличилось на 8,1% по сравнению с прошлым годом, а запросы на покупку профильных франшиз выросли на 11%.

термальный источник
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
термальный источник

Причины роста интереса

Эксперты связывают этот рост с повышенным спросом на спа-услуги, банные комплексы и термы, а также с высокой окупаемостью данных проектов. Инвестиции в термальные комплексы могут окупиться всего за три года, при этом доходность превышает 30% годовых, что значительно выше средних показателей на рынке коммерческой недвижимости. 

Существующие и планируемые термальные комплексы

В России сейчас насчитывается 74 термальных комплекса общей площадью 445 тыс. кв. метров. В 2025 году планируется запуск еще 36 объектов, включая проекты девелоперов жилья, владельцев отелей и коммерческой недвижимости, согласно "Ъ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Домашние животные
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Наука и техника
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Авто
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Популярное
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина

Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.

Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Зеленского поймали за руку: вот куда на самом деле уходит западное оружие с Украины
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Последние материалы
Литий и полет: почему электрическая зубная щетка вызывает столько вопросов в аэропорту
Швейцарские учёные перевернули представление об океане: нашли секрет, который скрывался миллиарды лет
Силовые тренировки после 40: не просто фитнес, а медицинская страховка для долголетия
Энергия утекает, как вода сквозь пальцы — но слышат этот сигнал организма только внимательные
Маленькое существо обмануло смерть: медуза, которая умеет возвращать время вспять
Змея-мутант из Австралии: новая находка может лишить прежних чемпионов звания самых ядовитых
Цифровая торговля в Ханчжоу: Wildberries готовится покорить китайский рынок
Цена выше золота: какие советские авто превращали владельцев в богов эпохи
За гранью жизни: как нейрохимия создаёт миры внутри мозга в критическом состоянии
Кастрюля на плите как ароматизатор: этот натуральный отвар работает не хуже диффузора
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.