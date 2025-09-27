Цифровая торговля в Ханчжоу: Wildberries готовится покорить китайский рынок

Объединённая компания Wildberries & Russ рассматривает наращивание экспорта российских товаров в Китай как перспективное направление.

Фото: freepik.com by ijeab, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина делает покупки в интернет-магазине

Эта точка зрения была озвучена директором по взаимодействию с органами государственной власти Евгением Этиным на IV Всемирной выставке цифровой торговли, проходящей в Ханчжоу с 25 по 29 сентября. В ней принимают участие российские компании и Ozon, и Wildberries, пишет ТАСС.

Участники и экспоненты

Около 2 тысяч экспонентов из Китая и других стран представят свои услуги и продукцию на внушительной выставочной площади в 155 тыс. кв. метров. Это мероприятие охватывает не только сферу электронной коммерции, но и высокотехнологичные области, такие как искусственный интеллект, умные транспортные средства, цифровое здравоохранение и цифровые развлечения.

Ханчжоу как столица электронной торговли

Ханчжоу считается китайской столицей электронной торговли благодаря своему большому потенциалу в области цифровой экономики. Здесь сосредоточены новейшие технологии и идеи, которые формируют будущее торговли.