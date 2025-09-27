Сербская NIS на американских горках: как долго продлится эта неопределённость

Министерство финансов США выдало компании NIS из Сербии новую лицензию особого типа, разрешающую продолжение работы до 1 октября 2025 года. Информация об этом опубликована на официальном сайте NIS.
Следовательно, США вновь отложили введение санкций против NIS, предоставив отсрочку всего на несколько дней — до начала октября. В августе уже сообщалось о переносе даты вступления в силу санкций против компании на месяц — до 26 сентября. До этого Вашингтон неоднократно продлевал действие отсрочки для NIS, каждый раз на один месяц.
В NIS отметили, что прилагают усилия для адаптации к сложившимся обстоятельствам, и приоритетными задачами считают поддержание устойчивости на внутреннем топливном рынке Сербии и сохранение рабочих мест, сообщает "Интерфакс".
