Сербская NIS на американских горках: как долго продлится эта неопределённость

Экономика

Министерство финансов США выдало компании NIS из Сербии новую лицензию особого типа, разрешающую продолжение работы до 1 октября 2025 года. Информация об этом опубликована на официальном сайте NIS.

Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Сербии

Следовательно, США вновь отложили введение санкций против NIS, предоставив отсрочку всего на несколько дней — до начала октября. В августе уже сообщалось о переносе даты вступления в силу санкций против компании на месяц — до 26 сентября. До этого Вашингтон неоднократно продлевал действие отсрочки для NIS, каждый раз на один месяц.

В NIS отметили, что прилагают усилия для адаптации к сложившимся обстоятельствам, и приоритетными задачами считают поддержание устойчивости на внутреннем топливном рынке Сербии и сохранение рабочих мест, сообщает "Интерфакс".