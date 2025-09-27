Ozon сменила прописку: компания переехала и готовится к новому старту

Согласно заявлению компании, Ozon завершила процедуру переноса своей регистрации в российскую юрисдикцию.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

В официальном сообщении говорится, что "МКПАО "Озон" (прежнее наименование — Ozon Holdings PLC) уведомляет о завершении регистрации в специальном административном районе на острове Октябрьский (Калининградская область) в статусе международной компании публичного акционерного общества "Озон".

Компания также сообщила о планах по возобновлению торгов обыкновенными акциями МКПАО "Озон" до конца 2025 года. Дата начала торгов будет заранее объявлена биржей для инвесторов, как подчеркнули в компании.

На общем собрании акционеров, состоявшемся 27 декабря 2024 года, было принято решение о смене юрисдикции компании и переезде из кипрской юрисдикции в российскую, пишет ТАСС.