Нефтяной покер: как ставки на танкеры меняют правила игры на азиатских рынках

Экономика

Американская нефть может стать неконкурентоспособной для азиатских покупателей из-за роста ставок на морские перевозки. Основной причиной увеличения затрат на логистику является скачок спроса от китайских нефтеперерабатывающих заводов и ожидания увеличения поставок от ОПЕК+.

Цену скачут

Скачок цен на аренду супертанкеров (VLCC) для доставки нефти из США в Китай сейчас составляет более $70,000 в сутки. Это меньше, чем на маршруте из Ближнего Востока, но большая протяжённость маршрута из США приводит к увеличению общей стоимости доставки.

Заказы на нефть

Китайские импортеры активно размещают заказы на нефть до конца года, чтобы воспользоваться государственными квотами, что вызывает дефицит танкеров на дальние маршруты.

Несмотря на возможность арбитражных поставок из США, вопрос о целесообразности таких операций становится все более актуальным.

Эксперты также отмечают снижение привлекательности ближневосточной нефти: снижаются таймспрэды по эталону Dubai, а премии по сортам Oman и Murban уменьшаются — премия Murban к Brent сокращается быстрее, чем ожидали.

В то же время в США отмечено снижение запасов нефти, достигнут самый низкий уровень с января, что может повлиять на баланс поставок, пишут "Ведомости".