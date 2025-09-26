Минэкономразвития играет в орлянку: два сценария будущего российской нефти

Федеральное министерство экономического развития в оптимистичном варианте развития событий рассчитывает на увеличение отгрузок нефтепродуктов за границу из страны на 2,8 процента по результатам текущего года — до 125,9 миллиона тонн.

А в 2026-м этот показатель, по их оценкам, подскочит еще сильнее, на 4,8 процента, достигнув 132 миллионов тонн. Такие цифры отражены в свежем обзоре перспектив социально-экономической ситуации на 2026-й и ближайшие годы, размещенном на портале ведомства.

Далее, в базовом сценарии, министерство видит продолжение подъема: к 2027-му объемы должны составить 134 миллиона тонн, и такая же отметка ожидается в 2028-м. Это предполагает уверенный тренд, подкрепленный рыночными факторами и внутренними возможностями отрасли.

Весной текущего года прогнозы по этому направлению были идентичны, и их решили не менять.

Однако в осторожном сценарии картина иная: в 2025-м сохранится уровень 125,9 миллиона тонн, но уже в 2026-м последует небольшое падение до 125,6 миллиона, а к 2027-му — до 122,4 миллиона, и в 2028-м — до 122,3 миллиона. Такие расхождения подчеркивают зависимость от внешних рисков.