Россия ставит на нефть: Минэкономразвития раскрыло планы на 2026–2028 годы

Федеральное ведомство по экономическому развитию прогнозирует сохранение объемов добычи углеводородов в стране на прежнем уровне в предстоящем году.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Цистерны Роснефть

Согласно свежему обзору социально-экономических перспектив на 2026-й и последующие периоды, опубликованному на официальном портале, в 2025-м ожидается 516 миллионов тонн, как и годом ранее. А вот в 2026-м планируется прибавка в 1,8 процента — до 525,2 миллиона тонн.

Дальше траектория выглядит еще оптимистичнее в основном сценарии: к 2027-му производство должно дотянуть до 532,6 миллиона тонн, а к 2028-му — перевалить за 540 миллионов. Это предполагает устойчивый подъем, опирающийся на текущие тенденции рынка и внутренние ресурсы.

В более осторожной версии расчета цифры совпадают с базовыми на старте — 516 миллионов тонн в 2025-м. Однако темпы здесь скромнее: всего 0,3 процента роста в 2026-м (517,7 миллиона), затем 518,9 миллиона в 2027-м и 522,9 миллиона к 2028-му. Ранее, весной, министерство закладывало аналогичные ожидания для обоих вариантов, с акцентом на стабильность в ближайшие годы.