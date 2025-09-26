Газ дорожает быстрее инфляции: что это значит для вашего кошелька уже завтра

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:14
Экономика

Оптовые цены на газ в России в ближайшие годы вновь станут темой пристального внимания. Власти утвердили обновлённые параметры индексации, которые затронут как промышленных потребителей, так и население. Корректировки оказались меньше ожидаемых в 2026 году, но всё равно выше прогнозной инфляции. Это означает, что рост стоимости голубого топлива станет ощутимым фактором для многих сфер экономики и быта.

Газовая конфорка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Газовая конфорка

Изменения в индексации

Согласно документу о социально-экономическом развитии страны на 2026-2028 годы, рост оптовых цен на газ в 2026 году составит 9,6%  (индексация перенесена на 1 октября) вместо прогнозировавшихся ранее 10,6%. В 2027 году показатель c 1 июля увеличится на 9,1% (чуть выше ожидаемых 9%), а в 2028 году сохранится планка в 7%.

Таким образом, на протяжении трёх лет рост оптовых цен будет превышать уровень инфляции примерно на 3 процентных пункта. Это объясняется необходимостью поддерживать надежность поставок, реализовывать проекты по газификации и подключать новые территории к Единой системе газоснабжения.

"В соответствии с принятыми долгосрочными решениями… индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в 2026–2028 годах будет увеличена на 3 п. п. сверх прогнозной инфляции", — говорится в документе.

Транспортировка газа: особые условия

Отдельно пересмотрены тарифы на транспортировку топлива по распределительным сетям. Власти учли, что для развития инфраструктуры и социальных программ газификации газораспределительным организациям требуются дополнительные ресурсы.

Поэтому в 2026 и 2027 годах тариф на транспортировку будет индексироваться на 2 п. п. выше, чем оптовая составляющая. В 2028 году рост ограничится уровнем базовой индексации. В итоге:

  • с 1 октября 2026 года тариф поднимется на 11,6% (ранее ожидалось 12,6%);

  • с 1 июля 2027 года — на 11,1% (против прежнего прогноза 11%);

  • с 1 июля 2028 года — на 7%.

Региональные власти получат возможность устанавливать специальные надбавки в зависимости от программ газификации.

Как это коснётся потребителей

Для населения рост цен означает постепенное подорожание коммунальных услуг. Для предприятий — увеличение себестоимости продукции. Особенно чувствительно повышение будет для энергетики и ЖКХ, где оптовая цена на газ уже выросла в 2025 году на 21,3%.

"Газпром отмечал, что текущий уровень регулируемых оптовых цен на газ не обеспечивает формирование финансовых ресурсов, достаточных для капитальных вложений", — говорится в прогнозе.

Советы шаг за шагом

  1. Следить за тарифами в своём регионе: региональные надбавки могут отличаться.

  2. Рассматривать установку энергоэффективного оборудования (котлы, утеплители, приборы учёта).

  3. В частных домах переходить на современные газовые котлы с высоким КПД.

  4. Предприятиям анализировать возможность внедрения систем рекуперации тепла.

  5. Семьям оценивать варианты экономии через смарт-счётчики и автоматическое регулирование.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование роста тарифов → увеличение непредвиденных расходов → планировать бюджет с учётом индексации.

  • Отсутствие модернизации отопительных систем → перерасход топлива → установка энергоэффективных котлов.

  • Отказ от утепления жилья → большие счета зимой → использование теплоизоляционных материалов.

  • Промышленность не внедряет энергосберегающие технологии → рост себестоимости → переход на газовые турбины нового поколения.

А что если…

А что если инфляция окажется выше прогноза? Тогда реальный рост цен для населения будет меньше, чем заявленные +3 п. п. к инфляции. Но если инфляция будет низкой, нагрузка на потребителей станет более заметной.

Кроме того, возможна корректировка графика индексации. Так, в 2026 году повышение перенесли с июля на октябрь, чтобы сгладить нагрузку. Аналогичные шаги возможны и в будущем.

Плюсы и минусы индексации

Плюсы Минусы
Финансирование новых проектов газификации Рост коммунальных платежей
Надёжность поставок газа Увеличение себестоимости товаров
Развитие инфраструктуры в регионах Снижение конкурентоспособности предприятий
Возможность подключения новых домов и деревень Дополнительные расходы для ЖКХ и энергетики

FAQ

Как выбрать газовый котёл для дома в условиях роста цен?
Стоит обратить внимание на модели с высоким КПД и возможностью модуляции мощности. Конденсационные котлы позволяют экономить до 15–20% топлива в типовых условиях эксплуатации.

Сколько стоит подключение газа в дом?
Стоимость зависит от региона и программы. В рамках социальной газификации часть расходов берёт на себя государство, но оборудование и монтаж внутри дома оплачивает владелец.

Что лучше: газовое отопление или электрическое?
Газ традиционно дешевле электроэнергии, но требует затрат на подключение и обслуживание оборудования. Электричество проще в эксплуатации, но счета будут выше.

Мифы и правда

  • Миф: цены на газ растут только для промышленности.
    Правда: индексация касается и населения.

  • Миф: тарифы всегда повышаются с 1 июля.
    Правда: в 2026 году рост перенесли на 1 октября.

  • Миф: государство может полностью заморозить тарифы.
    Правда: заморозка противоречит задачам развития инфраструктуры.

3 интересных факта

  1. Россия остаётся одним из крупнейших экспортеров газа, но внутренние цены регулируются государством.

  2. В Европе цены на газ для населения в 2-3 раза выше, чем в России, что объясняется политикой поддержки внутреннего рынка.

  3. Социальная газификация — одна из крупнейших инфраструктурных программ страны: она позволяет подключать к сетям населённые пункты, которые ранее отапливались углём или дровами.

Исторический контекст

  • 2000-е годы: регулярная индексация газовых тарифов в среднем на 15% в год.

  • 2014 год: после кризиса рост тарифов был замедлен.

  • 2022 год: внеплановая индексация на 8,5% с 1 декабря.

  • 2024 год: +11,2% для всех категорий. 

  • 2025 год: крупнейшее повышение для электроэнергетики и ЖКХ на 21,3%.

  • 2026-2028 годы: новый трёхлетний цикл индексации с превышением инфляции на 3 п. п.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
