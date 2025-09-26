Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сульфаты и волосы: союз, который держится на пене и разрушает красоту
Нацпроект нанесёт три удара по старой системе: школы, вузы и профессии ждёт перезапуск
Не кладите чемодан на кровать: где его оставить в отеле, чтобы избежать неожиданных "пассажиров"
Секрет вечной молодости раскрыт: вот что нужно делать женщинам после 30 — тело скажет спасибо
Национальная гордость на крыльях: Индия простилась с легендарным МиГ-21
Прощай, Тигран: Милявская, Канделаки, Петросян рассказали свои личные истории о Кеосаяне
Ваша кошка может стать гипоаллергенной: найдено решение, которое ждали миллионы
Кардио для мозга: как интервальные тренировки влияют на память и внимание
Враг у ворот — луковая муха: и только один неожиданный сосед способен остановить её натиск

Финансовая драма в Иматре: закрытие границы с Россией поставило на колени финский спа-комплекс

1:29
Экономика

Спа-комплекс в финском городе Иматра, расположенном у самой границы с Россией, погряз в долгах, исчисляемых миллионами евро.

Спа
Фото: www.freepik.com is licensed under Public domain
Спа

Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на Yle. По данным телерадиокомпании, общая сумма долга организации достигла 5,7 млн евро (приблизительно 559,5 млн рублей) после того, как граница с Российской Федерацией была закрыта.

Убытки, убытки

Журналисты сообщают, что по итогам минувшего года спа-курорт зафиксировал убытки в размере 155 тысяч евро (примерно 15,2 млн рублей). Это значительно меньше, чем убытки за предшествующий год, достигшие 676 тысяч евро (около 66,3 млн рублей). Ключевой причиной финансовых трудностей называется резкое сокращение туристического потока, которое началось с пандемии COVID-19, а затем осложнилось прекращением международного сообщения.

Планы о реструктуризации

Фонд реабилитации Южной Карелии, являющийся владельцем комплекса, намерен оздоровить финансовое положение предприятия посредством реструктуризации. Илкки Нокелайнен, глава правления фонда, выразил уверенность в возможности сохранения бизнеса и восстановления его прибыльности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Еда и рецепты
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Крупнее жвачки, дороже золота: француз нашёл камень весом 7,5 карата прямо на американском поле
Наука и техника
Крупнее жвачки, дороже золота: француз нашёл камень весом 7,5 карата прямо на американском поле
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Популярное
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина

Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.

Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Зеленского поймали за руку: вот куда на самом деле уходит западное оружие с Украины
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Теракт века: известно, кто взорвал "Северные потоки" и зачем Европе дорогой газ из США
Теракт века: известно, кто взорвал "Северные потоки" и зачем Европе дорогой газ из США
Последние материалы
Кардио для мозга: как интервальные тренировки влияют на память и внимание
Враг у ворот — луковая муха: и только один неожиданный сосед способен остановить её натиск
Может ли одна инъекция в неделю изменить судьбу пациентов с ожирением
Запеканка с ветчиной и сыром: рецепт, который экономит время и силы
Волшебный блонд: 3 оттенка, стирающие признаки возраста с вашего лица
Kia сожгла мосты: бензиновый двигатель уходит, на его месте — электрический наследник
Маленькая язва, большой риск: тихий сигнал, который предвещает беду — игнорирование стоит жизни
Отдых мечты стал ближе: как безвизовый режим изменил планы россиян на Китай
Финансовая драма в Иматре: закрытие границы с Россией поставило на колени финский спа-комплекс
30 часов пути и потеря багажа: американский певец добрался в Россию — что пошло не так?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.