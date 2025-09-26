Финансовая драма в Иматре: закрытие границы с Россией поставило на колени финский спа-комплекс

Спа-комплекс в финском городе Иматра, расположенном у самой границы с Россией, погряз в долгах, исчисляемых миллионами евро.

Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на Yle. По данным телерадиокомпании, общая сумма долга организации достигла 5,7 млн евро (приблизительно 559,5 млн рублей) после того, как граница с Российской Федерацией была закрыта.

Убытки, убытки

Журналисты сообщают, что по итогам минувшего года спа-курорт зафиксировал убытки в размере 155 тысяч евро (примерно 15,2 млн рублей). Это значительно меньше, чем убытки за предшествующий год, достигшие 676 тысяч евро (около 66,3 млн рублей). Ключевой причиной финансовых трудностей называется резкое сокращение туристического потока, которое началось с пандемии COVID-19, а затем осложнилось прекращением международного сообщения.

Планы о реструктуризации

Фонд реабилитации Южной Карелии, являющийся владельцем комплекса, намерен оздоровить финансовое положение предприятия посредством реструктуризации. Илкки Нокелайнен, глава правления фонда, выразил уверенность в возможности сохранения бизнеса и восстановления его прибыльности.