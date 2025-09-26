Минтай в шубе: платите за рыбу, а получаете 50% теста — обман раскрыла экспертиза

Роскачество провело экспертизу филе минтая в панировке от 15 производителей.

Много панировки и тонкое филе

Результаты показали, что вся исследованная продукция соответствует требованиям безопасности, однако большинство образцов имеет избыточное количество панировки и недостаточную толщину филе. По мнению экспертов, это может негативно отразиться на сочности готового блюда.

В исследовании были рассмотрены товары следующих торговых марок: "Деликатеска", Vici, Metro Chef, Fish House, "Вкусвилл", "Петровская бухта", "Бухта изобилия", "О'кей", "Красная икра", "Мореслав", "Гранд меню", "Люди любят", "Аврора Борреалис" и "Ашан".

Согласно данным Роскачества, в 10 из 15 образцов доля панировки превысила установленный стандартом порог в 40% от общей массы продукта, достигая значений от 40,7% до 53%. Это указывает на то, что в некоторых случаях содержание панировки может превосходить количество рыбы.

Продукцию может лишиться "Знака качества"

В 11 образцах была выявлена недостаточная толщина филе, не соответствующая стандарту Роскачества (менее 1,2 см). Специалисты предупреждают, что тонкое филе может стать излишне сухим в процессе кулинарной обработки. Продукция с подобными отклонениями, как отмечают эксперты, не может претендовать на получение государственного "Знака качества", сообщает "Агроэксперт".